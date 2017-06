Seifenblasen-Rekordversuch auf dem Rathausplatz

Lüdenscheid - Geburtstagsaktion der Textilhandelskette Zeeman: Eintauchen, bereithalten und pusten, was das Zeug hält - beim Versuch, einen neuen Seifenblasen-Weltrekord aufzustellen, tauchten Zeeman-Kunden und Passanten den Rathausplatz am Samstag in ein Seifenblasenmeer.

Anlass der originellen Aktion war der 50. Geburtstag der niederländischen Textilhandelskette, die mit Filialen in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Österreich und Spanien vertreten ist. Wie Filialleiterin Cornelia Norden erläuterte, ist Zeeman seit 2006 auch in Lüdenscheid am Start.

Um Punkt 14 Uhr, zeitgleich mit allen anderen Zeeman-Filialen in Europa, starteten die Lüdenscheider ihre Seifenblasen-Party, die mit anderen Geburtstagsaktionen – Luftballons für die Kinder und Waffeln zum Genießen – einherging. „Der derzeitige Weltrekord wurde in Großbritannien aufgestellt“, berichtete Cornelia Norden. 34 529 Menschen an 198 Standorten seien daran beteiligt gewesen.

+ Auch die Mitarbeiter der Textilkette waren mit von der Partie. © Jakob Salzmann

In den Weltrekord-Versuch, den Zeeman am Samstag startete, seien 1280 Filialen in ganz Europa eingebunden. Um die Teilnehmerzahl zu erfassen, musste sich jeder, der mitmachen wollte, zuvor in Listen eintragen. Die Seifenblasen stellte die Filiale den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung. Vorsorglich hatte Cornelia Norden mehr als 340 Seifenblasen-Röhrchen bereitgestellt.

Ob’s mit dem Weltrekord geklappt hat, können die Zeeman-Kunden innerhalb der nächsten drei Tage erfahren, wenn die Teilnehmerlisten aus allen Filialen zusammengezählt worden sind. Via Facebook teilt die Handelskette dann das Ergebnis mit.