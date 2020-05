Polizei-Einsatz in der Fußgängerzone im MK

Im Kik-Textil-Discounter in der Wilhelmstraße fiel der Mann auf.

Ein 38-jähriger Mann aus Kierspe wurde am Montagmittag in einem Geschäft an der Wilhelmstraße beim Diebstahl zweier Hosen erwischt.