Teurer Fehler: Stadt Lüdenscheid will alle Nachbarn zur Kasse bitten

Lüdenscheid – Ein Fehler aus der Vergangenheit holt die Stadt Lüdenscheid ein. Einige Anwohner verweigerten daraufhin die Zahlung und klagten. Jetzt sollen alle Nachbarn zahlen.

Die Stadt Lüdenscheid lässt eine Straße ersterschließen

lässt eine Straße ersterschließen Die Anwohner müssen 90 Prozent der Kosten tragen

Einige Anlieger klagen, so kommt ein Fehler der Vergangenheit ans Tageslicht

Drei Jahre nach Beginn der Ersterschließung in der Straße „Am Kamp“ in Lüdenscheid-Winkhausen will die Stadt Lüdenscheid nachträglich den Bebauungsplan entlang der Straße ändern. Hintergrund dürften Klagen von Anwohnern sein, die sich gegen die Vorauszahlungsbescheide der Stadt Lüdenscheid aus dem Jahr 2017 juristisch zur Wehr setzen. Der Rat entscheidet am 2. Dezember.

Wie die Straße Zum Weißen Pferd in Lüdenscheid – wo es ebenfalls Klagen gab – existierte auch die Straße Am Kamp bereits seit Jahrzehnten, als die Stadt 2015 die offizielle Ersterschließung in Angriff nahm. Die Bescheide basierten damals auf einer Baukostenschätzung in Höhe von 516.391,88 Euro.

Stadt Lüdenscheid will Anlieger zu 90 Prozent an den Kosten beteiligen

Den Anwohnern wurden – wie beim sogenannten Endausbau üblich – 90 Prozent der Kosten auferlegt. Das dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn die Baumaßnahme wird voraussichtlich erst im kommenden Sommer abgeschlossen, wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage mitteilte. Die Schlussrechnung stehe noch aus.

Für Teilstücke der Straße in Lüdenscheid existiert kein Bebauungsplan

Mögliche Baukostensteigerungen gehen ebenfalls zu 90 Prozent zu Lasten der Anwohner. Zahlreiche Anlieger haben gegen den Bescheid geklagt. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der für den Endausbau („Herstellung von Erschließungsanlagen“) obligatorische Bebauungsplan für einige Straßenabschnitte gar nicht existiert.

+ Die Straße "Am Kamp" in Lüdenscheid - für Teile existiert kein Bebauungsplan. © Cedric Nougrigat Betroffen ist laut Verwaltung ein Teilstück zwischen der Einfahrt Volmestraße (B54) und dem Haus Am Kamp 4 sowie der Kreuzungsbereich zwischen den Hausnummern 14 und 9. „Für etwa 215 Meter der Ausbauplanung gilt weder ein Bebauungsplan noch ein übergeleiteter Fluchtlinienplan“, schreibt die Stadt in der Vorlage.

In der Folge konnte die Stadt die Erschließungskosten bei mehreren Anliegern nicht abrechnen. Die Fehler der Vergangenheit will die Stadtverwaltung nun mit einem „bebauungsplanersetzenden Beschluss“ (gemäß § 125 Abs. 2 BauGB) tilgen und so an das Geld aller Anlieger kommen.

Stadt Lüdenscheid: Wunsch von Anliegern kein abwägungsrelevanter Grund

Die Beurteilung übernimmt die Stadtverwaltung in diesem „Schnellverfahren“ selbst. Darin schreibt sie: „Der Wunsch von privaten Grundstückseigentümern, nicht mit Erschließungsbeiträgen wirtschaftlich belastet zu werden, ist kein abwägungsrelevanter Belang.“

76 weitere Straßen werden in Lüdenscheid noch ersterschlossen

Erst seit einigen Jahren forciert die Stadt Lüdenscheid den Endausbau von teils jahrzehntealten Straßen und weist dabei stets auf ihre Erschließungspflicht hin. 90 Prozent der Kosten werden aber den Anliegern in Rechnung gestellt.

Neben den Straßen Am Kamp und Zum Weißen Pferd stehen auf der To-Do-Liste noch 76 weitere Straßen in Lüdenscheid. Hunderte Lüdenscheider Grundstückseigentümer sind betroffen. Eine Frau aus Lüdenscheid kämpft gegen die "himmelschreiende Ungerechtigkeit".

