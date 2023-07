„Rehragout Rendezvous“: Testessen für Krimi-Event im Filmpalast

Von: Fabian Paffendorf

Probe-Essen fürs „Rehragout Rendezvous“ im Filmpalast: André Lubba und Mitarbeiter Günter Schmidt präsentieren, was es demnächst Deftiges zur Vorstellung gibt. © paffendorf

Der Kinostart des neunten Eberhoferkrimis wirft seine Schatten voraus: Damit das bayrische „Rehragout Rendezvous“ den Kinobesuchern nicht nur auf der Leinwand mundet, will man im Filmpalast auch abseits des Saals deftig auftischen.

Lüdenscheid – Die sogenannten Eberhoferkrimis sind ein Kino-Phänomen. Auf acht Kinofilme bringt es die Reihe nach den Romanen von Rita Falk seit 2013. Mit „Rehragout-Rendezvous“, der am 9. August bundesweit anlaufen soll, steht der nächste Film schon in den Startlöchern. Und weil dessen Start im Filmpalast dann auch gebührend begangen werden soll, hat das Team um André Lubba jetzt schon vorübergehend die Arbeit an der Kinokasse gegen die am Ofen eingetauscht.

„Wir wollen zur Premierenvorstellung am 9. August um 20.15 Uhr und zur Filmmatinee am 13. August um 11 Uhr den Kinobesuchern typisch bayrisch auftischen“, erklärt André Lubba. Besucher, die Karten für die genannten Vorstellungen lösen, dürfen sich gratis an leckeren, bayrischen Spezialitäten erfreuen. Weißbier gibt’s, Brezel, Rehrücken-Kuchen – und Leberkäse. Insbesondere weil vier verschiedene Varianten der Fleischspezialität zur Auswahl standen, durften die Mitarbeiter des Filmpalasts zum Testessen antreten. André Lubbas Fazit der Aktion: „Lecker waren die Sorten alle, aber letztlich haben der klassische Leberkäse und eine Variante mit Zwiebeln das Rennen gemacht“.

Im Sauerland eher eine überschaubare Menge an Eberhofer-Fans

Das Testessen hatte das Kino-Team gleich mitgenutzt, um die entsprechende Deko für das kleine bayrische Event auszuprobieren und den oberen Thekenbereich zu schmücken. „An den Veranstaltungstagen wird dann stilecht ein Mädel im Dirndl die Gäste bedienen“, verspricht André Lubba. Der Grund, dass nun ein Film der Eberhofer-Reihe eine kleine Feierstunde erhalte, sei dem Umstand geschuldet, dass eben gerade das Publikum dieser Romanverfilmungen, sonst bisher nichts Vergleichbares in der Region bekämen. „In Bayern erweisen sich die Eberhoferkrimis immer wieder als echte Kinohits, bei uns ist das aber anders. Da fehlt dem Publikum wohl der Bezug. Daher gibt es hier eher eine überschaubare Anzahl an Fans“, erklärt Lubba.

Dem Sauerländer gehe vermutlich das Lokalkolorit ab, dass die Krimis andernorts zum Hit mache. Und gerade weil die Filme allesamt eben auch landesspezifische Leckereien im Titel führten, sei die Aktion im Filmpalast möglicherweise auch dazu geeignet, den Märkern den „bayrischen James Bond“ ein wenig schmackhaft zu machen. Generell wolle man aber in Zukunft weitere Vorstellungen – und nicht nur die der Eberhoferkrimis – um kleinere Events bereichern. Welche Titel dafür infrage kommen und worauf sich die Kinogäste an Veranstaltungen freuen dürfen, ist aber noch nicht weiter konkret. Erst einmal soll’s zum Krimigucken etwas Leckeres auf die Teller geben.

Karten für die Vorstellungen am Mittwoch, 9. August (20.15 Uhr) und Sonntag, 13. August (11 Uhr) sind ab sofort im Vorverkauf online auf www.filmpa.de erhältlich.