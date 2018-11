Zufahrten zum Lüdenscheider Weihnachtsmarkt werden blockiert

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern. Um Besucher gegen terroristische Anschläge zu schützen, wurde ein Sicherheitskonzept erstellt. Das steht drin.

Mit einem leicht veränderten Sicherheitskonzept findet ab dem kommenden Montag der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt auf dem Stern- und Rathausplatz statt. Stadt und Stadtmarketing wollen die Besucher mit mobilen Barrieren von terroristischen Anschlägen schützen. Dabei handelt es sich um Klein-Lkw und Anhänger.

Seit dem tödlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz 2016 gelten bei öffentlichen Großveranstaltungen erhöhte Sicherheitsstandards – auch in NRW, auch in Lüdenscheid. In Berlin war der Attentäter Anis Amri mit einem Sattelzug in die Menschenmenge gefahren. Mit Barrieren sollen nun überall die Zufahrten blockiert werden.

An die rund 20 Buden des Lüdenscheider Weihnachtsmarkts grenzt keine regulär befahrene Straße. Dennoch muss die Stadt aktiv werden. Das mit Polizei und Ordnungsamt abgestimmte Sicherheitskonzept sieht nun vor, dass im Bereich Rathausplatz ein Transporter die Zufahrt im Bereich der Grillhütte stark verengt.

Auch im Bereich Altenaer Straße wird eine Barriere platziert – in diesem Fall ein weihnachtlich geschmückter Anhänger. Um die Zufahrt aus Richtung Sauerfeld zu verhindern, parkt hier ein weiteres Fahrzeug.

Die Maßnahmen werden nur an den publikumsträchtigen Freitagen und Samstagen umgesetzt. Da die genannten Bereiche auch als Rettungsweg dienen, sind Stadt-Mitarbeiter in Rufbereitschaft, um die Fahrzeuge im Notfall schnell zur Seite zu setzen.

Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Besucher zu erhöhen, werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein.

