Terrassengebühr in Lüdenscheid gering

Im Vergleich zu anderen Städten müssen Gastwirte in Lüdenscheid für das Aufstellen von Tischen und Stühlen auf öffentlichen Flächen eine recht geringe Terrassengebühr bezahlen. Das hat der Bund der Steuerzahler ermittelt.

Lüdenscheid - Die Gastwirte in Lüdenscheid zahlen im Vergleich mit den 57 größten Städten in Nordrhein-Westfalen eine geringe Terrassengebühr. Das geht aus einer Statistik des Bundes Deutscher Steuerzahler (BdSt) hervor.

Um vergleichbare Zahlen zu erhalten, hat der BdST nach eigenen Angaben ermittelt, was die Gastwirte von Mai bis September 2016 für das Aufstellen von fünf Tischen mit je vier Stühlen auf 25 Quadratmetern in bester Innenstadtlage auf öffentlichen Flächen zahlen müssen. Der Gebührensatz liegt danach in Lüdenscheid für diese fünf Monate bei 208,75 Euro. Dennoch dürften die Gastwirte neidisch auf die Stadt Iserlohn sein. Denn dort zahlen ihre Kollegen überhaupt keine Terrassengebühr. Das gilt auch für die Stadt Herten.

Negativer Spitzenreiter ist die Stadt Bonn, was unter Umständen der schönen Lage am Rhein geschuldet ist. Hier liegt die Gebühr bei 1650 Euro. Innerhalb von drei Jahren seien dort die Gebühren um 400 Euro erhöht worden. Ebenfalls teuer ist es für die Gastwirte in Wuppertal (1212,50), Düsseldorf (1100) und Leverkusen (1037,50).

Betrachtet wurden die Sondernutzungsgebühren von Städten mit mehr als 60 000 Einwohnern. Günstiger als Lüdenscheid waren nur noch Kerpen (187,50 Euro) und Viersen (137,50).

Der BdSt weist darauf hin, dass es in NRW weder Gesetze noch Rechtsprechungen von Verwaltungsgerichten gibt, die die Kommunen zwingen würden, Terrassengebühren zu erheben. Dabei profitierten die Städte bereits von den hohen Einkommens-, Körperschafts- und Gewerbesteuern, die die Gastronomie abwerfe.