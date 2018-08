Terminfülle: Knapper Fest findet nicht statt

+ © Foto: Messy Das ursprünglich für das kommende Wochenende geplante Knapper Fest findet nicht statt. © Foto: Messy

Lüdenscheid - Das ursprünglich für das kommende Wochenende vorgesehene Knapp-Fest wird nicht stattfinden. "Aufgrund der Vielfalt und Fülle an Terminen – nicht zuletzt in Verbindung mit den 750-Jahr-Feierlichkeiten – haben wir für uns keinen Sinn gesehen, noch eine weitere Veranstaltung in Konkurrenz stattfinden zu lassen.“