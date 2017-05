Altstadtbühne mit neuem Stück

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Altstadtbühne kann sich über einen Mitgliederzuwachs von fünf Mitspielern im Laufe des Vereinsjahres 2016 freuen. Zum Ende des Jahres verzeichnete der Verein 173 Mitglieder im Vergleich zu 168 im Vorjahr. Das gab die Vorsitzende Christel Gabler bei der Jahreshauptversammlung in den Räumen der Altstadtbühne an der Luisenstraße bekannt.

„2016 spielten wir 28 Mal das Stück ,Hello Love’ und achtmal die neue Produktion ,Der Neurosen-Kavalier’“, erklärte Gabler. Die aktuelle Produktion, die unter der Regie von Rudolf Karg, Peter Rothenberg und Sigrid Wistinghausen realisiert wurde, war durch die Zuschauer im Rahmen einer Befragung ausgewählt worden.

Darüber hinaus erinnerte Christel Gabler an das 40-jährige Bestehen der Altstadtbühne im letzten Jahr, das am 8. Oktober mit einer Veranstaltung und der bekannten Kabarettistin Simone Solga gefeiert wurde.

Der alljährliche Tagesausflug führte die Mitglieder der Altstadtbühne in den Westerwald. Lobend erwähnte die Vorsitzende die Arbeit der Jungen Altstadtbühne, für die Ingo Löwen einen Bericht ablieferte. Das von Stefan Schröder und Ingo Löwen verfasste Stück „Das verlorene Wintertagsmärchen“ sei ein voller Erfolg gewesen, obwohl es diesmal nicht ganz ausverkauft gewesen sei, erklärte Löwen, der seinen Dank insbesondere an das Duo „Honig-Mut“ richtete, das den größten Teil der Musikstücke geschrieben hatte, sowie an Stefan Scheidtweiler, Autor des Abschlusssongs „It’s A Dream“, und die beteiligten Musiker Tlako Mokgadi und Ingo Starink. Als zehntes Stück der Jungen Altstadtbühne ist für 2017 eine Adaption von „Der Zauberer von Oz“ geplant. Wie in jedem Jahr werden auch diesmal alle Erlöse der Jungen Altstadtbühne gespendet, und zwar voraussichtlich wieder an den Verein MIKI, an das Projekt Siyabonga in Afrika sowie an den ambulanten Kinder- und Jugendhospitzdienst „Kleine Raupe“.

Den Bericht des Künstlerischen Beirates lieferte Sigrid Wistinghausen. „Das Stück für die neue Saison wird ,Tengo Familia – Was zählt, ist die Familie’ heißen“, erklärte Wistinghausen. Das Stück erzählt die Familiengeschichte von italienischen Auswanderern und enthält zwar viele lustige Passagen, regt jedoch auch zum Nachdenken an. „Es handelt sich diesmal um ein etwas ruhigeres Stück, das auch den einen oder anderen traurigen Moment hat“, so Sigrid Wistinghausen. Die Spielleitung übernehmen Regie-Debütant Peter Zimmer und Heike Vetter. Die Tagestour der Altstadtbühne fällt in diesem Jahr aus, da kein Termin gefunden werden konnte.

Die Mitglieder des künstlerischen Beirates wurden in ihren Ämtern bestätigt: Marlies Behnke, Rudolf Karg, Heike Vetter, Sigrid Wistinghausen und Peter Rothenberg. Die Kasse prüfen Pamela Zimmer und Ulrike Pfingsten. Zudem wurden Karin und Gerhard Deiters sowie Karin Link für die 25-jährige Mitgliedschaft bei der Altstadtbühne geehrt. Diana Kreysing, die ebenfalls seit 25 Jahren Mitglied ist, war nicht persönlich anwesend.