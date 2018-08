Tempokontrollen in Lüdenscheider City: So fällt die Bilanz der Polizei aus

Schwerpunkteinsatz am Dienstag von 7 bis 15 Uhr

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Polizei hat am Dienstag in der Zeit von 7 bis 15 Uhr den Verkehr im Innenstadtbereich überwacht. Anlass dazu waren die EU-weiten Tempokontrollen im Rahmen der Aktion Tispol (Traffic Information System Police) "Speed" in dieser Woche. Am Nachmittag hat die Polizei ihre Bilanz vorgelegt.