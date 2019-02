Riesiger Teleskop-Kran am verlassenen Sauerland-Center - das ist der Grund

Lüdenscheid - Mehr als 40 Meter hoch ist das Sauerland-Center in Lüdenscheid. Obwohl es weitgehend leersteht, fand jetzt ein Höheneinsatz an dem markanten Gebäude statt, das einige als "Schandfleck" empfinden. Das Ziel: Schnelles Internet.

Der Aufwand ist groß, die Szenerie spektakulär: Am Montag war ein Spezialunternehmen am leerstehenden Sauerland-Center im Einsatz. Der Teleskop-Kran fuhr seinen Arm deutlich weiter als 50 Meter aus, punktgenau wurden dabei einzelne Punkte auf dem Dach des 40 Meter hohen Hochhauses angesteuert, um eine wertvolle Fracht in luftige Höhen zu transportieren. Dabei kam den Arbeitern das sonnige und windstille Frühlingswetter entgegen.

Höheneinsatz am Sauerlandcenter Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Das Spezialunternehmen war nach Informationen unserer Zeitung im Auftrag der Telekom unterwegs, die neue Funkmodule an den vorhandenen Masten auf dem Dach anbringen ließ. Der Weg durchs Gebäude war dabei offenbar keine Alternative.

Mit dem Aufstellen der Module soll künftig eine größere Datenübertragung für das freie Internet möglich sein. Nach Angaben der Stadt-Verwaltung geht es dabei um die Installation von LTE-Technik.

LTE-Standard für Lüdenscheid

LTE steht für Long Term Evolution und gilt als Mobilfunkstandard der vierten Generation. Der Vorteil von LTE sei eine deutlich höhere Up- und Downloadrate.

Das Sauerland-Center wurde Anfang der 1970er-Jahre gebaut und galt damals als erstes Shopping-Center in Lüdenscheid. Inzwischen steht es fast komplett leer. Nur noch eine Spielothek ist vor Ort. Eigentümerin ist die dänische Firma TK Development.

Sauerland-Center gilt vielen als Schandfleck

Nach verschiedenen Nutzungen, unter anderem als Seniorenheim, war der Komplex 2015 phasenweise als Unterkunft für Flüchtlinge im Gespräch. Doch die Sanierungskosten waren zu hoch.