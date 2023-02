Telekom-Werber mit unlauteren Methoden in Lüdenscheid aufgefallen

Von: Fabian Paffendorf

Mit wahrlich abenteuerlichen Geschichten und einem abgelaufenen Mitarbeiterausweis in der Tasche hatte ein Werber der Firma Ranger versucht, einen Lüdenscheider zu einem Vertragsabschluss bei der Telekom zu nötigen.

Lüdenscheid – Die Werber der Firma Ranger, die im Auftrag der Telekom an der Haustür Vertragsabschlüsse anbahnen sollen, haben schon mehrfach in der Vergangenheit für Ärger bei den Bergstädtern gesorgt. Für Kopfschütteln sorgte bei einem LN-Leser, der seinen Namen nicht in unserer Zeitung lesen möchte, ein ungebetener Besuch eines Ranger-Mitarbeiters in der vergangenen Woche.

Dieser habe ihn davon überzeugen wollen, dass den Vodafone-Kunden alsbald die Leitungen fürs Internet gekappt werden würde, nur ein umgehender Wechsel zur Telekom ein angeblich künftig stillgelegtes Netz verhindere. „Als ich darum bat, dass ich das gerne schriftlich haben wolle, was der Mann da Abenteuerliches erzählte, sollte ich ihm dafür meine Bankverbindung mitteilen“, erzählt der LN-Leser. Der Werber habe diese Nachfrage damit begründet, dass bei der Telekom Bankdaten zum Abgleich notwendig wären, um eventuelle Schulden in der Vergangenheit beim Unternehmen abrufen zu können.

Da der Lüdenscheider skeptisch wurde, habe er sich den Ausweis des Werbers zeigen lassen. Dieser sei aber bereits zum 31. Dezember 2022 abgelaufen gewesen. Auf LN-Anfrage bestätigt ein Unternehmenssprecher der Telekom den Vorfall: „Das Vorgehen des Werbers entspricht in der Art der Aussage und durch die Nutzung eines abgelaufenen Ausweises nicht den qualitativen Ansprüchen und der vertraglichen Regelung der Telekom mit dem Dienstleister.“ Seitens des Dienstleisters Ranger habe man der Telekom bestätigt, dass eine direkte Nachschulung des Mitarbeitenden stattgefunden habe. Weiterhin soll der Vorfall auch als Thema in das Qualitätsmanagement eingebracht werden, um weitere Maßnahmen einzuleiten. Man missbillige das Verhalten des Werbers und bitte um Entschuldigung.