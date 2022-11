Telekom plant Breitbandausbau: 1000 Baustellen für Hausanschlüsse in Lüdenscheid

Bekanntgabe aus dem Rathaus

Als ob es in Lüdenscheid nicht schon genug Baustellen gäbe: Die Telekom plant für nächstes Jahr im Rahmen des Breitbandausbaus die Installation von rund 1000 neuen Hausanschlüssen in der Innenstadt.

Lüdenscheid - Die Maßnahmen, so gab Bauservice-Chef Dieter Rotter am Mittwochabend im Bau- und Verkehrsausschuss bekannt, sollen in offener Bauweise erfolgen. Das heißt: aufgerissene Gehwege, Fahrbahn-Engpässe, Verkehrsbehinderungen. Rotter: „Das wird einige Belastungen geben – zusätzlich zu dem, was wir ohnehin schon haben.“

Das Telekom-Projekt erfordert nach Worten Rotters im Vorfeld eine „genaue Abstimmung“ im Interesse der Anwohner und Verkehrsteilnehmer. „Damit nicht plötzlich ein Unternehmen in der Stadt auftaucht und einfach anfängt.“ Deshalb soll ein Vertreter des Riesen-Unternehmens in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses erklären, welche Termine schon feststehen und in welchen Dimensionen das Vorhaben geplant ist.



Doch die Kommunikation zwischen der Stadt und der Telekom scheint schwierig zu sein. Im LN-Gespräch schildert Rotter, mit welchem Erfolg er die Telekom bislang kontaktiert hat, um einen kompetenten Vertreter nach Lüdenscheid einzuladen. Ernüchternde Erkenntnis: „Ich hab’s versucht.“



Der Stadt liegt inzwischen ein Antrag vor, in der die Telekom immerhin beschreibt, um welche Tiefbautrassen es gehen soll. Darin zeigt sich, dass demnächst zahlreiche Straßenzüge „durchlöchert“ werden:



Werdohler und Loher Straße, Reckenstraße, Kluse, Handweiserstraße, Wiesmann-, Königs- und Kronprinzenstraße, Wilhelmstraße, Sternplatz und „Knapp“, Börsen-, West-, Augusta- und Lessingstraße. Weiter über Philipp- und Hasleystraße, Sauerfeld, dann Freiherr-vom-Stein-Straße, Im Schmidt’schen Kamp und Landwehr, außerdem Kölner Straße, Overbergstraße, Jahnstraße und Bahnhofstraße, dann Körner-, Nord- und Friedrichstraße.



Wann genau auf welchen Abschnitten Löcher für neue Hausanschlüsse gegraben werden, das soll ein Telekom-Sprecher im Ausschuss erläutern. Darin sind sich die Fraktionen einig. Eine Zusage dafür liegt noch nicht vor.



Der Ausschussvorsitzende Jens Holzrichter (FDP) kommentierte die Bemühungen Dieter Rotters am Mittwoch gewohnt launig. „Wir freuen uns, wenn ein Ansprechpartner der Telekom uns besucht – und die uns stattdessen nicht eine Drückerkolonne schicken.“