Telekom-Dienstleister: Eigentümer berichtet von fragwürdigen Methoden an der Haustür

Von: Jan Schmitz

Die Methoden der Glasfaser-Werber der Firma Ranger sind Hans-Ulrich Dillmann ein Dorn im Auge. Er erteilte ein Hausverbot. © Cornelius Popovici

Hans-Ulrich Dillmann bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Seitdem die Telekom jedoch ankündigt hat, an der Werdohler Straße Glasfaserkabel für schnelles Internet zu verlegen, steigt die Zahl der unangemeldeten Besucher – während die Laune des Rentners stetig weiter sinkt.

Lüdenscheid – „Unsere Eigentümergemeinschaft ist seit Monaten und in den letzten Wochen nochmals verstärkt einschüchternden Besuchen von Mitarbeitern der Firma Ranger ausgesetzt, die nach eigenen Angaben im Auftrag der Firma Telekom agieren. Das Verhalten der Personen, die anscheinend damit beauftragt sind, sogenannte Endkundenverträge abzuschließen, könne durchaus mit Methoden verglichen werden, die aus dem Agieren sogenannter Drückerfirmen, die Zeitschriften, Heizdecken etc. verkaufen wollen, bekannt sind“, schreibt Dillmann, der auf ein Schreiben von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer verweist.

Demnach sei die Verlegung des Glasfaseranschlusses für die Eigentümergemeinschaft kostenfrei und der Abschluss eines Endkundenvertrags nicht notwendig.

Der Lüdenscheider berichtet davon, dass sich die Ranger-Vertreter im Haus erst nach wiederholter Nachfrage auswiesen. Zudem gaben sie vor, dass sie für den Anschluss an das Glasfasernetz in die Wohnungen müssen, um die Router und Internetanschlüsse zu prüfen. In „einschüchterndem, aggressivem Ton“ hätten sie gedroht, dass „wenn sie nicht in die Wohnung kommen, würden sämtliche Anschlüsse des Hauses von jeder Internetverbindung gekappt“.

Ein Mitarbeiter habe ihm gesagt: „In einer halben Stunde haben Sie kein Internet mehr.“ Auch das Erteilen eines Hausverbots habe die „Drücker“ nicht abgehalten. „Einer hat gesagt: Ihr könnt uns nichts“, berichtet Dillmann.

Nachfrage bei der Telekom

Telekom-Pressesprecher Maik Exner bestätigt, dass derzeit Mitarbeiter der Firma Ranger im Auftrag der Telekom in Lüdenscheid unterwegs sind, um Endkundenverträge für das neue Glasfasernetz anzubieten. Dass sie aber vorgeben, Wohnungen betreten zu müssen, um den Router zu kontrollieren, widerspreche eindeutig den internen Vorgaben. „Mitarbeiter des Dienstleisters dürfen die Wohnung nur betreten, wenn sie aktiv vom Wohnungsinhaber dazu aufgefordert werden“, sagt Exner.

Es sei den Werbern ohne Einverständnis des Kunden explizit untersagt. Zudem müssten sie sich immer proaktiv ausweisen. Auch mit dem Abschalten des Internets zu drohen, falls kein Neuvertrag abgeschlossen wird, sei „nicht zulässig“. Die Vorkommnisse in Lüdenscheid nehme man zum Anlass, „mit der Firma Ranger noch einmal in eine Qualitätsschleife zu gehen“, sagt Telekom-Sprecher Exner.

Mitarbeiter dürfen die Wohnung nur betreten, wenn sie aktiv vom Wohnungsinhaber dazu aufgefordert werden.

Mit anderen Worten: Gegenüber der Firma Ranger wird die Telekom noch einmal an die Einhaltung der vereinbarten Standards erinnern. Diese Qualitäts- und Verhaltensstandards sind auf der Telekom-Seite „Telekomhilft“ nachzulesen: „Achtung der Privatsphäre (Kein Geschäft um jeden Preis!), das Verhalten bei der Kontaktaufnahme (Auf Wunsch wird ein begonnenes Verkaufsgespräch beendet), Fragen werden wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet.“

Ordnungsamt und Verbraucherzentrale haben nach eigenen Angaben bislang keine Häufung von Beschwerden über die Firma Ranger festgestellt. Viola Link, Leiterin der Verbraucherzentrale Lüdenscheid, kennt aber die Probleme bei solchen Haustürgeschäften, die teils überstürzt abgeschlossen werden.

Wer es später bereut, für den hat Link eine erleichternde Nachricht: „Bei solchen Haustürgeschäften gilt immer eine 14-tägige Widerrufsfrist. Dann muss es schnell gehen.“ Wer dabei Unterstützung benötigt, findet Hilfe und Beratung unter anderem bei den Verbraucherzentralen.