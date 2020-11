Telegram statt Darknet: Bundesweite Aktion gegen Drogen-Netzwerk - auch im MK

+ © dpa Symbolbild © dpa

Lüdenscheid - Ein Schlag gegen die Drogenszene im Märkischen Kreis, bei dem die Polizei am Donnerstag sechs Verdächtige in Lüdenscheid, Werdohl und Menden festgenommen hat, war nur Teil einer bundesweit konzertierten Aktion von Ermittlungsbehörden. Dabei haben die Fahnder in sechs Bundesländern insgesamt 28 Beschuldigte identifiziert und 30 Objekte durchsucht.