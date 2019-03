Lüdenscheid: A 45 wird am Wochenende zum Teil gesperrt

Lüdenscheid - Wegen einer Teilsperrung werden Verkehrsteilnehmer am Wochenende auf der A 45 bei Lüdenscheid mit zusätzlichen Behinderungen rechnen müssen. Das rät Straßen.NRW, um den erwarteten Stau zu entgegen.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat am Donnerstag mitgeteilt, dass es am Samstag und Sonntag auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Süd und Lüdenscheid in Fahrtrichtung Dortmund zu Behinderungen kommen kann, weil eine Fahrbahn gesperrt wird.

Ab Samstag gegen 16 Uhr wird für den Verkehr in Richtung Norden nur noch die linke Fahrspur zur Verfügung stehen, die rechte Fahrspur wird gesperrt. Der Grund: Straßen.NRW muss an der Talbrücke Kattenbusch Arbeiten an der Fahrbahnübergangskonstruktion durchführen.

Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen aus, denen eine Brücke bei warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist. Ab Sonntagnachmittag sollen wieder beide Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Straßen.NRW rät Ortskundigen, wenn sie Richtung Ruhrgebiet fahren möchten, die Anschlussstelle Lüdenscheid zu nutzen.

