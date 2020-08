Berlin, Stuttgart, Lüdenscheid: Corona-Demo gegen Maskenpflicht

+ © Schmidt Proteste gegen die Corona-Maßnahmen des Staates gab es am Samstag in Lüdenscheid. © Schmidt

Lüdenscheid - Nicht nur Berlin, Dortmund und Stuttgart – Proteste gegen die Corona-Maßnahmen des Staates gibt es – in kleinerem Maßstab – seit Monaten auch in Lüdenscheid. Zunächst in Form von „stillen Meditationen für das Grundgesetz“. Am vergangenen Samstag dann in Gestalt einer Kundgebung mit Reden, Musik und Bannern.