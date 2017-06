Team.F wird 30 Jahre alt

Lüdenscheid - Beziehungen sollen gelingen. Dafür setzt sich die christliche Beratungsorganisation Team.F – Neues Leben für Familien ein, die ihren Sitz am Honseler Bruch 30 hat.

Sie wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und veranstaltet – wie berichtet – anlässlich ihres Jubiläums vom 15. bis zum 18 Juni in der Aula der Freien Christlichen Realschule Lüdenscheid eine Konferenz zum Thema „Segen“.

Die Anfänge ihrer Beratungsarbeit gehen bis ins Jahr 1981 zurück. 1983 erschien das erste gedruckte Programm mit sechs Familienwochen und drei Wochenendseminaren. Die Initiative nannte sich Neues Leben – neue Familien. 1987 wurde der Verein Neues Leben für Familien gegründet, der sich im Jahr 2000 in Team.F umbenannte. Das „F“ steht dabei für Familie.

Treibende Kräfte in den ersten Jahren waren die Lehrerehepaare Christa und Dirk Lüling (Lüdenscheid) und Claudia und Eberhard Mühlen (Braunschweig), der auch zahlreiche Bücher zum Thema Familie herausgebracht hat.

Aus der Familienarbeit, in die sie hauptberuflich einstiegen, ging 2008 die Team.F-Akademie hervor, die Christen zu Ehe- und Familienberatern ausbildet. Seit 2009 leiten die Ehepaare Sabine und Siegbert Lehmpfuhl (Rangsdorf bei Berlin) und Cornelia und Stephan Arnold (Tabarz/Thüringen) die Arbeit von Team.F – Neues Leben für Familien. Nach der Grenzöffnung 1989 war sie die erste Familienarbeit, die gesamtdeutsch tätig war.

„Unsere Angebote sind bis heute notwendig und gefragt“, erklärt Siegbert Lehmpfuhl und verweist darauf, dass im Jahr 2015 etwa 400 000 Ehen geschlossen und mehr als ein Drittel – mehr als 160 000 – geschieden wurden.

Damit Beziehungen gelingen, bietet Team.F pro Jahr rund 250 Seminare in verschiedenen Orten in Deutschland an – zu Themen wie „Paarbeziehung“, „Ehevorbereitung“, „Kindererziehung“, „Gestaltung des Alltags als Familie“, „Perspektiven für Singles“, „Leben als Frau“, „Leben als Mann“ , „Seelsorge“ und „Persönlichkeitsentwicklung“. Zurzeit, so heißt es, seien die Single-Seminare „Auf dem Weg zum Traumpartner“ ganz besonders gefragt. Alle Angebote stehen unter dem Motto „Weil jeder ein Zuhause braucht“.

Rund 7000 Personen nehmen jedes Jahr an Team.F-Seminaren teil – mit steigender Tendenz. Heute sind 40 Mitarbeiter hauptamtlich beim Team.F tätig. Mehr als 800 Menschen unterstützen die Arbeit ehrenamtlich. Die Mitarbeiter sind teilweise aus eigener Betroffenheit zum Team.F gestoßen und haben sich dann zu Referenten für einen bestimmten Themenbereich ausbilden lassen. Laut dem Leitungsteam will Team.F seine Arbeit ausweiten: Überall in Deutschland sollen Anlaufstellen entstehen. Deshalb freut es sich auch über Kooperationen mit anderen christlichen Gruppen. Team.F lässt sich gern von Gemeinden einladen, um Seminare zu den genannten Themen durchzuführen oder Vorträge zu halten. Ein wichtiges Anliegen besteht darin, jungen Ehepaaren Mut zur Familie zu machen. „Die Bibel ermutigt zu guten Familienbeziehungen, und Team.F bietet mit zahlreichen Angeboten wertvolle Unterstützung“ – in diesem Satz fasst es alles, was ihm am Herzen liegt, zusammen.

Seine Programme können unter der angegebenen Adresse sowie unter Tel. 0 23 51/ 9 85 94 80 oder E-Mail an info@team-f.de angefordert werden.