TBC-Fall an zwei Schulen im MK weitet sich aus: Mehrere Kontaktpersonen erkrankt

Lüdenscheid/Halver – Bei der Überprüfung von Kontaktpersonen einer an Tuberkulose (TBC) erkrankten Schülerin hat das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises weitere Fälle der ansteckenden Krankheit entdeckt.

Kreis-Sprecher Hendrik teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass es weitere Fälle gebe. Demnach wurde der Tuberkulose-Erreger im Blut von vier Personen aus dem „privaten Umfeld“ der erkrankten Schülerin nachgewiesen. Alle vier Neu-Infizierten befänden sich in ärztlicher Behandlung.

Tuberkulose-Fälle im Märkischen Kreis: Gesundheitsamt weitet Überprüfungen aus

Auch ihre jeweiligen Kontaktpersonen würden vom Gesundheitsamt überprüft, um die weitere Ausbreitung der Erreger zu stoppen. Angaben zum Wohnort der Erkrankten machte der Märkische Kreis nicht. Unklar ist auch, wer wen angesteckt hat.

Mitschüler und Lehrer befinden sich nicht unter den neuen TBC-Erkrankten. Es handele sich in allen Fällen um Kinder, sagte Kreis-Sprecher Klein. Nach den Sommerferien war bei der Schülerin die TBC-Erkrankung festgestellt worden. Sie hatte Schulen in Lüdenscheid und Halver besucht.

Infizierte wechselte in den Sommerferien von einer Schule in Halver nach Lüdenscheid

Weil das Mädchen die Schule gewechselt hatte, löste der Befund umfangreiche Vorsorgemaßnahmen des Märkischen Kreises an zwei Schulen aus. So bat das zuständige Gesundheitsamt alle Mitschüler und Lehrer, die engeren Kontakt zur Infizierten hatten, zum Bluttest. Einige der Kontaktpersonen aus den Schulen in Lüdenscheid und Halver mussten eine zweite Blutuntersuchung über sich ergehen lassen.

Insgesamt 54 Personen wurden angeschrieben. Am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver waren 24 Schüler und 16 Lehrer betroffen, an der Schule an der Höh in Lüdenscheid zehn Schüler und vier Lehrer. Die Überprüfung sei noch nicht abgeschlossen, sagte Klein: „Es gibt noch Säumige.“