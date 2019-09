TBC-Fall im MK: 54 Schüler und Lehrer müssen zur Blutuntersuchung

Teilnahme am Unterricht möglich

+ © picture alliance/dpa Tuberkulose-Fall im MK: Ein Arzt deutet auf eine Röntgenaufnahme einer Lunge. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Lüdenscheid/Halver – Nach Bekanntwerden der Tuberkulose-Erkrankung an der Schule an der Höh in Lüdenscheid ist am Montag die Überprüfung der Mitschüler und Lehrer angelaufen.