TBC-Fall im MK! Schüler und Lehrer müssen zweiten Bluttest machen

Lüdenscheid/Halver – Mit 54 Lehrern und Schülern hatte eine an Tuberkulose erkrankte Person Kontakt. Das Gesundheitsamt will ausschließen, dass sie sich angesteckt haben.

Deshalb mussten die Betroffenen an der Schule an der Höh in Lüdenscheid und am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver auf Anordnung des Gesundheitsamts zum Bluttest. So soll ausgeschlossen werden, dass sich weitere Menschen mit Tuberkulose infiziert haben.

In der vergangenen Woche wurden die meisten Kontaktpersonen getestet. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor. „Bis jetzt ist dabei noch kein Erregerkontakt aufgetreten“, sagt Mathis Schneider von der Pressestelle des Märkischen Kreises. Für eine Gesamtaussage sei es aber noch zu früh.

So müssten sich die 14 Kontaktpersonen der Schule an der Höh, die erst nach dem Sommerferien auf die erkrankte Person getroffen sind, noch einem zweiten Testdurchlauf stellen.