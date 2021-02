Sachschaden in dreistelliger Höhe

+ © Dpa Der Taxi-Fahrer entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort. © Dpa

Ein Taxi-Fahrer sorgte am frühen Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr in Lüdenscheid für einen Knall an einem Holzzaun und ergriff im Anschluss die Flucht.

Lüdenscheid- In einer Stichstraße auf der Glatzer Straße wollte der Taxi-Fahrer womöglich wenden. Er befuhr diese Zufahrt und prallte beim Zurücksetzen Richtung Glatzer Straße gegen einen Holzzaun, der beschädigt wurde.

Taxi-Fahrer aus MK rammt Holzzaun - und flieht!

Der Taxifahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Das Taxi war ein Mercedes mit Kennzeichen MK (Märkischer Kreis). Die Ermittlungen der Polizei wurden umgehend eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Die Ermittlungen der Polizei wurden umgehend eingeleitet.

Zeugen für Hinweise und der Verursacher werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 51 / 9 09 90 mit der Lüdenscheider Polizei in Verbindung zu setzen.