Technische Umstellung: Einschränkungen für 160.000 Sparkassenkunden zu erwarten

Sparkasse an Volme und Ruhr

+ © Agentur Die Bargeldversorgung am Automaten ist für die Sparkassen-Kunden vom 18. bis einschließlich 20. August nur eingeschränkt möglich. © Agentur

Ausgerechnet am Wochenende an dem Lüdenscheid das Bautz-Festival feiert: Durch die technische Zusammenführung der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid werden vom 18. bis einschließlich 20. August Abhebungen an Geldautomaten und zahlreiche andere Dienste für die Kunden nur eingeschränkt möglich sein. Die Sparkasse an Volme und Ruhr rät, sich schon vorher mit Bargeld einzudecken.

Lüdenscheid - Am 31. August 2022 fiel der Startschuss für den Zusammenschluss der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid zur Sparkasse an Volme und Ruhr. Jetzt steht die Zusammenführung der beiden technischen Systeme der Kreditinstitute an.

„Wir sind mit dem Ablauf der Fusion bisher sehr zufrieden und freuen uns nun auf den letzten großen Schritt.“, so Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse an Volme und Ruhr. „Alle Angelegenheiten überall im Geschäftsgebiet erledigen zu können – das wird jetzt durch die einheitlichen technischen bzw. digitalen Abläufe realisiert. Ab Montag, 21. August, arbeiten wir mit einem System. Das ist gut für unsere Kunden“, ergänzt der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende Markus Hacke.

Doch zuvor ist noch einiges zu tun. Und um die Auswirkungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten, hat sich die Sparkasse an Volme und Ruhr für die Durchführung an einem Wochenende entschieden: Von Freitag, 18. August 2023, ab 18.00 Uhr, bis Sonntag, 20. August 2023, 24:00 Uhr, werden die Datenbestände der beiden Sparkassen zusammen­geführt. Frank Walter: „Das ist vergleichbar mit einer Zusammenführung zweier PCs, nur ein Vielfaches größer. Einzelne Komponenten sind leider nicht sofort verfügbar. Alle Funktionen werden getestet, daher wird es im genannten Zeitraum zu Einschränkungen kommen“.

Keine Kontoauszüge, Online-Banking außer Betrieb und bargeldloser Einkauf eingeschränkt

Die Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr sollten sich daher bitte darauf einrichten, dass Barverfügungen mit der Sparkassen-Card an allen Geldautomaten bei allen Kredit­instituten im In- und Ausland in diesem Zeitraum nicht möglich sein können. Das Bezahlen beim bargeldlosen Einkauf im Handel mit der Sparkassen-Card kann zeitweise eingeschränkt sein und das Online-Banking steht im gesamten Zeitraum nicht zur Verfügung. Kontoauszugsdrucker und SB- bzw. Überweisungsterminals sind außer Betrieb.

Die Sparkasse empfiehlt ihren Kunden, termingebundene Buchungen vor diesem Wochenende vorzunehmen. Mit ausreichend Bargeld für diese drei Tage und einer Kreditkarte (Master- oder Visacard der Sparkassen) ist man auf der sicheren Seite. Das gilt auch für Sparkassenkunden, die an dem genannten Wochenende im Ausland unterwegs sind.

„Wir haben gemeinsam mit unserem Rechenzentrum viele Monate auf dieses Ereignis hingearbeitet, um die Beeinträchtigungen für unsere Kunden auf ein Minimum zu begrenzen. Wir danken unseren Kunden bereits im Voraus für ihr Verständnis“, erklärt Frank Walter. Für weitere Informationen und Hilfestellungen zur technischen Zusammenführung wird auf die Homepage www.skhahe.de/fusion verwiesen.