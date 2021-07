Tausende Kennzeichen weggespült: Das ist zu beachten, wenn Nummernschilder verschwinden

Hochwasserfolgen

+ © Markus Klümper Durch das schwere Unwetter sind nicht nur in Kierspe Dutzende Autokennzeichen „baden“ gegangen. © Markus Klümper

Unwettertief „Bernd“ hat in der vergangenen Woche für starke Regenfälle im Märkischen Kreis gesorgt. Durch das Hochwasser haben viele Autofahrer ihr Kennzeichen verloren.

Märkischer Kreis – Bleibt es verschwunden, können in den Bürgerbüros des Kreises neue angemeldet werden. Darauf weist die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion hin.



Viele Kennzeichen wurden nach dem Abzug der Wassermassen wiedergefunden oder bei den Fundbüros der Städte und Gemeinden sowie bei der Polizei abgegeben. Die Kreispolizeibehörde teilte in dieser Woche mit, dass der Polizei kreisweit viele verloren gegangene Kennzeichen gemeldet werden. Ihre dringende Bitte: Wer sein Kennzeichen wiedergefunden hat, soll bitte der Polizei Bescheid geben.



Doch was tun, wenn das Kennzeichen verschwunden bleibt? In den Bürgerbüros des Märkischen Kreises in Lüdenscheid oder Iserlohn können neue Kennzeichen beantragt werden. Hierzu benötigen die Betroffenen einen Termin, der online über die Internetseite des Märkischen Kreises gebucht werden kann.



Wenn ein Kennzeichenschild verloren geht oder gestohlen wurde, muss dem Fahrzeug ein neues Kennzeichen zugeteilt werden. Das bisherige Kennzeichen wird gesperrt und polizeilich zur Fahndung ausgeschrieben. Das eventuell noch vorhandene zweite Schild wird durch das Bürgerbüro eingezogen oder entwertet. Wer möchte, kann sich online vorab ein Wunschkennzeichen reservieren.