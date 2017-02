„Petrus ist ein Willi“

Lüdenscheid - „Letztes Jahr im Juli haben wir da gestanden und gedacht: Was kann man aus den Pavillons machen? Die ursprüngliche Idee war, einen Getränkeautomaten und Musik da rein zu bringen“, erinnert sich Matthias Czech vom Verein „Onkel Willi & Söhne“. Und dann nahm das Projekt eine Eigendynamik an, deren Ergebnis sich am Samstagabend an der Bahnhofsallee sehen lassen kann. Ab 18 Uhr heißt es dort „Walk the Line“.

Jeder fasste plötzlich mit an. Da waren Willis Söhne und Töchter, aber auch die Handwerker Lüdenscheids. Egal, wo der Vereins mit seinen Plänen rund um die Pavillons an der Bahnhofsallee vorstellig wurde, erntete er Lob und Unterstützung. „Das fand ich persönlich total toll“, sagt Czech und freut sich nun auf möglichst viele Gäste.

Zwischen 150 und 300 passend je nach Größe in die Pavillons, in denen jeweils Musik unter einem anderen Motto gespielt wird. Mal läuft die Musik vom Band, dann wieder stilecht aus einer Jukebox, im Rockschuppen spielt Erkan zwischendurch. Czech: „Das ist ja das Konzept, das dahinter steckt. Die Leute sollen tingeln.“ Auch die Getränke in den Pavillons sind abgestimmt auf den Style.

Gegen Mitternacht werden auf der „Line“ die Pavillons dicht gemacht. Auch das gehört zur Vereinsphilosophie von Willis Söhnen. Sie wollen keine Konkurrenz zu den Gastwirtschaften in der Innenstadt sein, sondern lediglich die Initialzündung für einen netten Abend, der in einer innerstädtischen Kneipe zu Ende gehen kann.

Toilettenwagen werden entlang der „Line“ aufgestellt. Der erste Pavillon wurde zum Kiosk reaktiviert. Czech: „Da kriegst du alles, was Du brauchst: Dosenbier, Süßigkeiten und Kondome!“ Im gleichen Pavillon steht ein Tätowierstuhl. Wer möchte, darf sich die Erinnerung an „Walk the Line“ stechen lassen.

Insgesamt drei Mal werden Willis Söhne das Festival auflegen. Am Samstagabend ab 18 Uhr, am 25. März und am 22. April. Eintritt kostet die Veranstaltung nicht, aber die Vereinsmitglieder bitten um Spenden. Auch so was, was zum Leitbild des Vereins gehört: Das eingenommene Geld wird gespendet und bleibt in Lüdenscheid. Veranstaltungen wie diese stehen und fallen mit dem Wetter. Czech lacht: „Das wird schon. Petrus ist ein Willi.“