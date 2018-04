Tauchereinsatz in der Verse-Talsperre: Wartung der Betriebsorgane

Zwei Dreiecksrechen wurden am Montag aus 15 Metern Tiefe gehoben. Sie schützen die Schieber, die Vor- und Hauptbecken miteinander verbinden.

Lüdenscheid - Seit den frühen Morgenstunden waren Arbeiter am Montag im Vorstaubecken der Verse-Talsperre am Vordamm Steinbachverse abgetaucht.

In 15 Metern Tiefe bereiteten sie die ersten Arbeiten für die Wartung und Säuberung der Betriebsorgane vor. Denn: In regelmäßigen Abständen werden die zwei Schieber, die jeweils einen Durchmesser von rund einem Meter haben, untersucht.

Diese sperren das Vor- vom Hauptbecken ab oder öffnen eben diesen Bereich, damit sich das Wasser zwischen den Becken auspegeln kann, erklärte Ralf Stötzel als Leiter des Talsperrenbetriebs Süd vom Ruhrverband.

Rostwarzen an den Führungsschienen

„Wir haben bei vergangenen Kontrollen festgestellt, dass die Schieber etwas schwergängig geworden sind. An den Führungsschienen haben sich Rostwarzen gebildet, die entfernt werden müssen“, sagte Stötzel weiter.

Um die Arbeiten an den Schiebern überhaupt beginnen zu können, entfernten die Taucher vorübergehend die davorstehenden sogenannten Dreiecksrechen. Sie dienen dem Schutz der Schieber und sollen vor allem verhindern, dass größere Teile, die die Betriebsorgane blockieren könnten, in das Hauptbecken gelangen. Im Vorbecken werden unter anderem Sediment und Geschiebe zurückgehalten, um so das Stauvolumen der Hauptsperre zu erhalten.

Mit Hilfe eines extra für diese Arbeiten bestellten Krans hoben die Arbeiter gegen Nachmittag die beiden Dreiecksrechen aus 15 Metern Wasser-Tiefe an die Oberfläche. Sie sollen nun gereinigt und auf mögliche Schäden kontrolliert werden, „wobei sie noch sehr gut aussehen“, betonte Stötzel. „Die letzte Überprüfung war erst vor zwei Jahren.“

Die Arbeiten an den Schiebern werden voraussichtlich ein bis drei Tage in Anspruch nehmen, „je nach Aufwand. Es kommt auch darauf an, ob die Taucher noch mehr Beschädigungen entdecken“.