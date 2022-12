Taubenei im Rathaustunnel: Autofahrer verklagt das Land NRW

Von: Olaf Moos

Teilen

Taubeneier, die von der Decke des Rathaustunnels auf ein Auto stürzen – ein Fall für das Oberlandesgericht Hamm. © Cedric Nougrigat

Ein kleines Taubenei sorgt für große Maßnahmen – und einen erbitterten Streit vor Zivilgerichten. Es geht um Nistplätze im Rathaustunnel und die Frage, ob der Landesbetrieb Straßen.NRW gegen seine Verkehrssicherungspflicht verstoßen hat. Inzwischen befasst sich das Oberlandesgericht (OLG) Hamm mit der Angelegenheit.

Lüdenscheid - Der Anlass für den Rechtsstreit eines Lüdenscheiders gegen den Landesbetrieb liegt nun 21 Monate zurück. Der Mann fährt am 29. März 2021 gegen 11.45 Uhr mit seinem Auto in den Tunnel. Plötzlich, erklärt er später vor einer Zivilkammer des Landgerichts Hagen, sei etwas „auf dem Dach seines Fahrzeugs mit einem lauten Knall eingeschlagen“.

Kaum aus dem Tunnel heraus, hält er an und stellt fest: Ein Ei ist auf seinem Auto zerschellt, der Inhalt verteilt sich auf dem Dach. Hat da etwa jemand mit einem Ei geworfen? Er fährt zur Polizei. Die Beamten mutmaßen sofort, dass es sich um ein Taubenei gehandelt hat, das wohl von der Tunneldecke herab gefallen sein muss. Und teilen nach Darstellung des Autofahrers mit, das sei kein Einzelfall.

Der Rechtsstreit beginnt, nachdem sich die Verfärbung auf dem Pkw durch eine Autowäsche und eine Lackaufbereitung nicht beseitigen ließen. Ein Kostenvoranschlag für eine Neulackierung des Autodachs beläuft sich auf 2022,14 Euro. Die will sich der Lüdenscheider nun vom Land NRW erstatten lassen.



Doch der Landesbetrieb bestreitet einen Pflichtverstoß. Immerhin seien Stahlfänger und Spikes im Rathaustunnel verbaut. Und der Spalt zwischen Leuchten und Tunneldecke müsse freigehalten werden, um das Bauwerk nicht zu verdunkeln. Netze einzuhängen, das sei nicht zumutbar, weil Erhaltungsmaßnahmen erschwert und Streckensperrungen mit sich bringen würden.



Bei herabfallenden Eiern handelt sich dem Grunde nach um nur schwerlich vorhersehbare Naturereignisse.

Das sahen die Richter in der ersten Instanz genau so – und wiesen die Klage ab. Im Urteil heißt es dazu unter anderem, es handele sich bei herabfallenden Eiern von Vögeln, die im Straßenraum nisten, „dem Grunde nach um nur schwerlich vorhersehbare Naturereignisse“. Der Kläger habe ein Unglück erlitten und könne dem Schädiger kein Unrecht vorhalten.

Weiter stellten die Richter in Hagen fest: „Einer solchen Eventualität generell vorzubeugen, ist dem Baulastträger (...) unzumutbar und kann von einem verständigen Verkehrsteilnehmer auch nicht ernstlich erwartet werden.“ Die beiden Polizisten, die in der Beweisaufnahme als Zeugen vernommen wurden, halfen dem Kläger auch nicht weiter. Einer sagte, in 40 Dienstjahren sei ihm ein gleich gelagerter Vorfall nicht bekannt geworden.



Damit ist der Schadensersatzanspruch des Klägers zunächst abgeschmettert. Auch auf den außergerichtlichen Gebühren seines Rechtsanwaltes in Höhe von 179,27 Euro bleibt er nach der Entscheidung der Richter zunächst sitzen. Seine Anwaltskosten dürften jedoch weiter steigen.



Berufungsinstanz angerufen

Denn mit dem Urteil des Landgerichts gibt sich der Kläger nicht zufrieden – und bemüht nun die Berufungsinstanz am OLG Hamm mit dem Fall. Dessen Sprecher, Richter Bernhard Kuchler, bestätigt den Eingang der Akten und erklärt, das Land NRW bekomme vor einem neuerlichen Prozesstermin Gelegenheit zur Stellungnahme – wenn es überhaupt noch zu einer mündlichen Verhandlung kommt. Ein Termin dafür ist längst nicht anberaumt.



Denkbar sei nämlich auch, dass die zuständige Kammer am OLG die Berufung vorher verwirft, so Kuchler. Der große Rechtsstreit um ein kleines Ei dürfte die Justiz also noch beschäftigen.



Aktenzeichen: 11U 149/22