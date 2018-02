Tatort Lüdenscheid, Rathausplatz: Schläge, Tritte und Beleidigungen

Tatort Rathausplatz: So ruhig wie auf diesem Bild war es in der Nacht zu Sonntag nicht.

Lüdenscheid - Die Schicht in der Nacht zu Sonntag ist kein Zuckerschlecken für Polizisten. Diesmal ganz besonders nicht. Am Lüdenscheider Rathausplatz gab es stündlich Ärger: Schläge, Tritte, Beleidigungen und Betrunkene. Eine Chronik.

1 Uhr: Ein Betrunkener macht Ärger

Ein 22-jähriger Lüdenscheider wollte in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr im Saitensprung am Rathausplatz feiern. Weil er betrunken war, schickten ihn die Sicherheitsleute weg. Der Mann dachte nicht daran und griff die Türsteher an. Er schlug sie und trat nach ihnen.

Gemeinsam überwältigten sie den Angreifer und riefen die Polizei. Die Beamten erteilten einen Platzverweis. Auch das sah der 22-Jährige nicht ein. So endete sein Abend anders als geplant: in einer Gewahrsamszelle.

Nach der Ausnüchterung durfte er nach Hause gehen. Im Gepäck: eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Denn der Mann hatte nicht freiwillig mitgehen wollen. Er beleidigte die Polizisten, schubste sie zur Seite, schlug und trat um sich.

2 Uhr: Schlägerei in der Toilette

Eine weitere Auseinandersetzung ereignete sich gegen 2 Uhr. In einer Pizzeria am Rathausplatz soll ein noch unbekannter Mann eine 17-jährige Lüdenscheiderin gegen ihren Willen im Bereich des Bauches angefasst haben.

Der 18-jährige Freund der Frau bekam dies mit. Er folgte dem Unbekannten auf die Toilette und stellte ihn zur Rede. Hier kam es zu einer Schlägerei zwischen den Männern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,85 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt, sprach Deutsch, hatte kurze, graue Haare, eine kräftige Statur und trug eine Brille.

3.20 Uhr: Fünf Verletzte vor der Disko

Dieselbe Nacht, derselbe Platz, eine Stunde später. Gegen 3.20 Uhr stritten sich mehrere Personen in der Disko. Sicherheitsleute setzten die Streithähne vor die Tür. Dort setzte es Schläge und Tritte zwischen allen Beteiligten.

Ein Mann zerstörte im Eingangsbereich ein Sparschwein. Ein Teil der unbekannten Täter flüchtete. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Es kam zu fünf verletzten Personen.

Polizeibeamte sprachen mehrere Platzverweise aus und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Polizei ermittelt nun gegen mindestens fünf Beteiligte im Alter von 21 bis 39 Jahren aus Hemer, Iserlohn, Attendorn und Finnentrop.

4.45 Uhr: Der Kollege von 3.20 Uhr ist zurück

Gleicher Ort, 4.35 Uhr. Einer der Beteiligten des Einsatzes gegen 3.20 Uhr war wieder da. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen aus Finnentrop darauf in Gewahrsam. Er wehrte sich dagegen, indem er nach einem Polizisten trat. Auch Beleidigungen sprach er wiederholt gegen die Beamten aus.

Ab ging's mit ihm zur Ausnüchterung in die Zelle. Eine weitere Strafanzeige, dieses Mal wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung, war die Folge.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. - sst/ots