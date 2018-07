Herbstfest in der Alten Schule

Tastenmann und Bielefelder Clown Company

+ © Rudewig Der Tastenmann kommt zum Herbstfest. © Rudewig

Lüdenscheid - Der Tastenmann und die Bielefelder Clown Company gestalten in diesem Jahr das Herbstfest in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule. Gefeiert wird am Freitag, 28. September, und Samstag, 29. September, an der Altenaer Straße. Karten für beide Veranstaltungen sind ab sofort im Handel.