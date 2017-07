Taschendiebstahl: Die Quote sinkt, die Polizeipräsenz bleibt

Viele Tüten, Taschen und Beutel locken im Gedränge des Wochenmarktes oder in Einkaufszentren erfahrungsgemäß Taschendiebe an. Ihnen will die Polizei mit Vorbeugung und Präsenz das kriminelle Leben erschweren.

Lüdenscheid - Die Zahl der Taschendiebstähle in der Kreisstadt ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 deutlich zurückgegangen – von 159 auf 99 angezeigte Fälle. Doch immer noch sind zu viele Passanten nach Einschätzung der Polizei unvorsichtig.

Das stellten die Beamten gestern wieder auf dem Wochenmarkt fest, als sie im Rahmen der landesweiten Kampagne „Augen auf und Tasche zu!“ über den Rathausplatz patrouillierten. Die Ordnungshüter sind nach Darstellung des Leiters der Polizeiwache, Volker Mürmann, nicht nur vorbeugend und nicht nur in Schwerpunkteinsätzen tätig. „Wir zeigen ständig Präsenz.“

Besonders ältere Damen auf dem Wochenmarkt, im Stern-Center oder in Supermärkten seien bevorzugte Opfer – etwa, wenn Hand- oder Einkaufstaschen unverschlossen getragen werden oder gar unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Dass die Deliktzahlen in Lüdenscheid zurückgegangen sind, bestätigt die Polizei einerseits in ihrem Konzept. Die Quote vor Ort liegt durchaus im Trend. Kreisweit ist die Zahl von 521 auf 371 gesunken.

Doch während das Innenministerium landesweit von einer Aufklärungsquote von sechs Prozent spricht, liegt sie im Kreis bei fünf, in Lüdenscheid bei etwa vier Prozent. Das Ziel bleibt, weiterhin zu überwachen und gezielt aufzuklären, hieß es dazu in der Polizeiwache. Also machen sich die Beamten im zeitweise strömenden Regen auf den Weg zum Wochenmarkt, um Passanten anzusprechen und Info-Broschüren des Landeskriminalamtes zu verteilen.

Vielfach sind die Umhängetaschen an Armen und Schultern der Damen tatsächlich verschlossen. Ein Polizist mutmaßt, das liege wohl weniger an einem allgemein gesteigerten Sicherheitsbewusstsein als an der Befürchtung, dass es reinregnen könnte.

Das Faltblatt im Portemonnaie-Format enthält Informationen über die gängigsten Tricks der Taschendiebe. Die Täter arbeiten im Team, einer lenkt ab, der andere greift zu. Oder: Einer bleibt im Gedränge plötzlich vor dem Opfer stehen, sein Komplize langt von hinten in die Tasche. Oder: Täter beobachten Passanten am Bankautomaten und erkunden so, wo sie das Geld aufbewahren. Oder: Täter nutzen Situationen, in denen Taschen unbeaufsichtigt abgestellt werden, etwa in Restaurants, Geschäften oder Bussen.

Nähere Informationen zum Thema erteilt die Abteilung Kriminalprävention unter Tel. 0 23 51 / 90 99 55 10. Mehr im Internet unter www.polizeiberatung.de