Foto-Fahndung: Polizei MK sucht zwei Frauen

Von: Stefan Herholz

Nach einem Taschendiebstahl in der Lüdenscheider Innenstadt fahndet die Polizei öffentlich nach zwei unbekannten Frauen.

Eine Lüdenscheiderin war am Samstag, 4. Februar, in der Innenstadt unterwegs. Sie kaufte zunächst in einer Apotheke und anschließend in einem Haushaltswarengeschäft an der Wilhelmstraße ein. Als sie bezahlen wollte, merkte sie, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war.

Wenig später nutzten dann zwei unbekannte Frauen in der Zeit zwischen 12 und 12.05 Uhr die EC-Karte des Opfers, um an einem Sparkassen-Automaten Geld abzuheben. Dabei wurden Bilder von den beiden Tatverdächtigen aufgenommen.

Die Polizei fragt: „Wer kann Hinweise zu dieser Tatverdächtigen geben?“ © Polizei MK

Nach Beschluss des zuständigen Amtsgerichts fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihnen und fragt: „Wer kann Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben?“

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.