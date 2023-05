Taschendiebe jetzt auch vermehrt in Linienbussen aktiv: Lüdenscheider Polizei warnt

Von: Olaf Moos

Taschendiebe haben in Lüdenscheid offenbar ein neues Betätigungsfeld für sich entdeckt. Am Dienstag haben Unbekannte in zwei Linienbussen gleich zwei ältere Damen bestohlen.

Lüdenscheid - Das erste der Opfer war gegen 13.30 Uhr am Sauerfeld in den voll besetzten MVG-Bus der Linie 41 gestiegen. An der Endhaltestelle am Buckesfeld bemerkte die 70-Jährige, dass ihre zuvor verschlossene Umhängetasche geöffnet ist und das Portemonnaie fehlt. Während der Fahrt hatte sie laut Polizeibericht nichts Verdächtiges bemerkt.

Während die Frau auf der Polizeiwache Anzeige erstattete, gab dort jemand ihr Portemonnaie ab. Daraus fehlten etwas Münzgeld und die Bankkarte.



Am Nachmittag desselben Tages fand ein Pfandflaschensammler in einem der Mülleimer am Sauerfeld einen Stapel Karten, einen Personalausweis und eine Bankkarte – und lieferte seinen Fund bei der Polizei ab. Die Beamten setzten sich mit der Eigentümerin in Verbindung. Die 67-Jährige hatte den Diebstahl demnach noch gar nicht bemerkt. Polizisten brachten ihr ihre Sachen nach Hause.



Die Frau berichtete, dass sie zur Mittagszeit am Sauerfeld in einen Bus der Linie 61 gestiegen ist, um nach Hauser zu fahren. Die Geldbörse hatte zuvor noch in ihrer Handtasche gesteckt.



Die Polizei mahnt potenzielle Opfer, auch in Linienbussen besonders gut auf ihr Hab und Gut aufzupassen. Zeugenhinweise nimmt die Lüdenscheider Wache unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen.