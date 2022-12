Taschendieb war schneller: Hoher Betrag abgebucht

Von: Olaf Moos

Erneut haben unbekannte Diebe in dieser Woche in Lüdenscheider Einzelhandelsgeschäften Beute gemacht.

Lüdenscheid - Ein 87 Jahre alter Lüdenscheider ist am Dienstag beim Einkaufen im Lidl-Markt an der Schumannstraße einem folgenschweren Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Der alte Herr war mit seiner Frau unterwegs, die um 16.35 Uhr die Waren an der Kasse bezahlte, so dass der 87-Jährige den Verlust seines Portemonnaies zunächst gar nicht bemerkte.

Als er den Diebstahl bemerkte, war es bereits zu spät. Die Täter hatten schon um 15.40 Uhr an einem Geldautomaten an der Buckesfelder Straße einen hohen Betrag vom Konto des Seniors abgebucht.

Eine 82-Jährige Kundin eines Geschäftes an der Knapper Straße wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bestohlen. In dem Laden war die Frau laut Polizeibericht von einer „sehr kleinen Frau“ auf Türkisch angesprochen und nach einer Hemdengröße gefragt worden.

Dann verließ die Unbekannte den Laden. Ansonsten, heißt es, machte die 82-Jährige keine verdächtige Beobachtung. Eine halbe Stunde später bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche ein blauer Stoffbeutel mit zwei Geldbörsen verschwunden ist.

Die Polizei erneuert ihren dringenden Warnhinweis, keine PIN mit ins Portemonnaie zu stecken. „Leider kommt es immer wieder vor, dass Taschendiebe mit der erbeuteten Bankkarte zum nächsten Geldautomaten gehen und Geld ziehen, bevor ihr Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Die Täter lauern vor allem in heimischen Discountern auf ihre meist älteren Opfer. Deshalb sollten Geldbörsen grundsätzlich dicht am Körper getragen werden – am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.“



Wem Bank- oder Kreditkarten gestohlen wurden, der sollte schnell reagieren und seine Bank informieren sowie Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei veranlasst dann eine Sperrung des Kontos. Die verhindert den Einsatz einer gestohlenen Bankkarte im Lastschriftverfahren. So lange diese Meldung nicht erfolgt ist, kann auch eine gesperrte Bankkarte weiter mit Unterschrift beim Einkaufen in Geschäften missbräuchlich genutzt werden.