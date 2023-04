Tarifabschluss: So teuer wird es für die Stadt Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

Das Geld regnet nicht vom Himmel: Angesichts des hohen Tarifabschlusses muss man im Rathaus jetzt noch einmal besonders spitz rechnen. © Hans Blossey/Montage Nougrigat

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst beendet zwar den monatelangen Streit und bannt damit die Gefahr weiterer Streiks. Doch angesichts des „teuersten Tarifabschlusses aller Zeiten“, von dem der Verband kommunaler Arbeitgeber spricht, steht Lüdenscheid nun vor einem noch tieferen Haushaltsloch.

Lüdenscheid - Der Abschluss sei sehr schwierig „für eine Kommune wie uns, die am Rande der Haushaltssicherung steht“, sagte am Montag auf Nachfrage Kämmerer Sven Haarhaus. Er schätzt, dass etwa fünfeinhalb Millionen Euro mehr in den städtischen Haushalt eingerechnet werden müssen. „Das ist eine zusätzliche Belastung, die wir noch nicht eingepreist haben“, stellt er fest. Denn zu der Zeit, als der Haushalt aufgestellt worden sei, „da lagen noch nicht einmal zehneinhalb Prozent auf dem Tisch“.

Die alljährlich eingepreisten Orientierungsdaten für Tarifsteigerungen lagen lange bei einer angenommenen zweiprozentigen Steigerung; zuletzt kam man mit drei Prozent „ganz gut hin“. Nun müsse man im laufenden Jahr schauen, was die Einmalzahlungen ausmachten. Die zumindest wirkten nicht in die nächsten Jahre.



Genauer Überblick noch nicht möglich

Was die ausgehandelte Zahl – in Einzelfällen gehe die Erhöhung sogar hoch auf bis zu 17 Prozent – nun insgesamt bedeutet, sei ad hoc schwer zu sagen, sagt er aber auch. Der Sockelbetrag plus ein jeweils anderer Betrag für jede Entgeltgruppe – das macht einen genauen Überblick auf die Schnelle schwierig. Deshalb orientiere man sich im Moment an einer Schätzung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes. Der gehe davon aus, dass man den Posten für die bisherigen Beschäftigtengelder um zehn Prozent erhöhen müsse; das entspräche etwa fünfeinhalb Millionen Euro. Für die Beamten in der Verwaltung gelte ein anderer Tarifvertrag.



Das könne man für 2023 „irgendwie verquetschen“ – auch deshalb, weil viele Stellen nicht besetzt seien in der Stadtverwaltung und es daher „immer Planunterschreitungen beim Personal“ gebe. Aber für den nächsten Haushaltsentwurf, den man im September einbringen möchte, bedeutet der Anstieg sehr viel Planungsarbeit. Dazu komme, dass auch der Märkische Kreis und der Landschaftsverband ihren Zusatzbedarf über die Umlagen geltend machen würden, denn sie hätten Steigerungen in dieser Höhe ebenfalls nicht eingerechnet: „Wir werden das nicht nur beim eigenen Personal merken.“



Als positiv wertet der Kämmerer, dass durch die Geltungsdauer von 24 Monaten nun zumindest eine Planungssicherheit für zwei Jahre bestehe. Vielleicht, so hofft er, kühle sich bis dahin auch die Inflation ab: „Die Gefahr, dass sich das hochschaukelt, dass eine Lohn- und Preisspirale entsteht, ist da.“