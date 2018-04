Kein Geld für Lüdenscheid

Bundesstiftung zieht 100 000 Euro zurück

+ © Rudewig Die Förderung war gekoppelt an eine Zusammenarbeit mit Sebastian Schulz und Verena Billinger, hier mit Kulturhausleiterin Rebecca Egeling (Mitte). © Rudewig

Lüdenscheid - „100.000 Euro für Lüdenscheid“ titelte unsere Zeitung am 13. Oktober 2017 im Anschluss an die Kulturausschusssitzung im Oktober letzten Jahres. Im Rahmen der Sitzung hatte Kulturhausleiterin Rebecca Egeling die Ausschussmitglieder darüber informiert, dass die Kulturstiftung „Tanzland“ des Bundes in den folgenden drei Jahren 100 .000 Euro für eine Kooperation mit dem Tanztheater-Duo Billinger und Schulz nach Lüdenscheid schickt. Zeitgenössische Positionen im Lüdenscheider Kulturhaus – und Geld, das nicht in unserer Stadt anlanden wird.