Werkschau im "mach was" in Brügge

+ © Schulte Das Programm des Kulturvereins wird in einer Werkschau vorgestellt. © Schulte

Brügge - Auf 34 Jahre kreativer Kulturarbeit in Lüdenscheid kann der Kulturverein „mach was“ zurückblicken, wenn er in diesem Jahr seinen Geburtstag mit einer einstündigen Tanz-Werkschau feiert. Der Verein lädt für Sonntag, 4. Februar, ab 14 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Vereinsräume Am Raffelnberg 3a in Brügge ein. Die Werkschau beginnt um 14.30 Uhr, danach wird noch Zeit sein für Kaffee, Kuchen, Klatsch und Klön. Spenden fürs Kuchenbüfett sind willkommen.