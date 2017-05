Tanz in den Mai: Manches Lokal bis zum Bersten gefüllt

Lüdenscheid - Am Sonntag sind zahlreiche Feiernde in Lüdenscheid wieder in vielen Kneipen und Clubs in den Mai getanzt. Im Mittelpunkt stand dabei das Tanz-in-den-Mai-Festival, an dem sechs Locations in der Oberstadt teilgenommen haben.

Sicher trug auch das gute Wetter dazu bei, dass sich die meisten Kneipen über passable Besucherzahlen freuen konnten. In der Altdeutschen Bierstube hatten neu eintreffende Gäste bereits bei Festival-Start um 21 Uhr Mühe, noch einen Stehplatz in der proppevollen Location zu finden. Die Band C.A.T. Lucky Frogs, die mit klassischen Rock- und Popsongs sowie aktuellen Chart-Hits aufwartete und deren Frontmann Christian Teske an diesem Abend noch von Sängerin Patrizia Camassa unterstützt wurde, ist eben in der Bergstadt beliebt und ein echter Publikumsmagnet.

Tanz in den Mai 2017 Zur Fotostrecke

Im Saal der Gaststätte Dahlmann kamen die Fans der Hits der 90er Jahre auf ihre Kosten, denn die Formation Captain Dance hat sich genau darauf spezialisiert. In knallbunten Bühnenoutfits brachten Sänger Mr. Boom und Sängerin Kitty Kat mit ihren Musikerkollegen Hits wie „Flying High“ von Captain Hollywood Projekt oder „Mr. Boombastic“ von Shaggy ebenso auf die Bühne wie einen bunten Strauß Britney-Spears-Chartstürmer, darunter „Hit Me Baby One More Time“ und „Oops, I Did It Again“.

Ein ganz anderes Genre, nämlich die irische und schottische Pub-Musik, deckte Paddy G in der Neuen Heimat ab. Eigentlich wollte der Musiker als ein Teil des Duos Whiskerlad kommen, sein Mitmusiker Marc Hoper konnte jedoch an diesem Abend nicht dabei sein. Auch solo sorgte Paddy G mit seiner Akustik-Gitarre für gute Laune und gab Klassiker wie „What Shall We Do With The Drunken Sailor“ oder „Whiskey In The Jar“ zum Besten.

Im bis zum Rand gefüllten Reidemeister war das launige Akustik-Duo Dos Hombres, bestehend aus Jörg „Josh“ Reuter (Gesang, Gitarre, Harp) und Detlef „Poschi“ Poschmann (Gitarre, Gesang), zu Gast. Neben bekannten Klassikern von AC/DC, Iron Maiden oder den Red Hot Chili Peppers banden die beiden auch weniger bekannte Rock-Juwelen ein, zum Beispiel den „Highway Song“ der Band Blackfoot, die vom Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist Rickey Medlocke gegründet wurde.

Mit Dimi on the Rocks mischte ein kompetent aufspielender Blues-Rocker mit griechischen Wurzeln das Lönneberga auf. Auch wenn der Musiker aus Ahlen selbst von sich sagt, nicht besser zu sein als sein großes Vorbild Bruce Springsteen, kommt Dimi trotzdem sehr nah ran und spielte im Lönneberga individuell interpretierte Cover-Songs.

Im Eigenart kamen bei den Musikern der Formation Five Minutes Left die Fans klassischer Rock-Musik auf ihre Kosten. Frontmann Guido und seine Bandkollegen wurden im Jahr 2009 bereits als Westfalens beste Partyband ausgezeichnet und lieferten ihrem bestens gelaunten Publikum am Sonntagabend druckvolle Rock-Evergreens. Die klassische Rock-Musik zum Feiern kam, wie auch alle anderen Angebote des Tanz-in-den-Mai-Festivals, beim Publikum bestens an.