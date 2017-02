Brügger Kinderkarneval: Der Tanz der jungen Jecken

BRÜGGE - Es sollten ein paar unbeschwerte Stunden für junge Jecken sein. Und genau so kam es auch, als sich am Samstag in der Brügger Vereinshalle Hexen, Prinzessinnen, Clowns, Wildkatzen, Zauberer und Piraten ein Stelldichein gaben. Kurz: Der Saalbau an der Volme geriet vorübergehend zur karnevalistischen Hochburg.

Die Kinder tummelten sich dabei zumeist auf der Tanzfläche. Kein Wunder, denn dort lockten Bewegungsspiele, Animationen, Überraschungen und eine Kostümprämierung. Alles beschallt von Karnevals-Klängen, für die Akteure der Musikschule „Music Store“ sorgten.

Nicht nur für die vielen Mädchen und Jungen war die Party sichtlich ein Vergnügen. Angetan von Ambiente und Programm schienen auch Eltern und Großeltern zu sein, die an den Tischen vor der Tanzfläche Platz genommen hatten.

Für die Besucher gab es an diesem Nachmittag außerdem Getränke, Kuchen und weitere kleine Speisen. Alles zu „taschengeldfreundlichen Preisen“, wie die Organisatoren im Vorfeld angekündigt hatten. Zu den Ausrichtern der Veranstaltung zählten neben dem Kinder- und Jugendtreff Brügge auch die Trägergemeinschaft der Brügger Vereinshalle sowie der Förderverein und die OGS der Grundschule im Viertel.

Angesichts von Betrieb und Atmosphäre in der Halle zeigte sich Jolanta Stolfik vom Brügger Kinder- und Jugendtreff zufrieden: „Für das erste Mal ist das wirklich gut.“ Der Brügger Kinderkarneval hat zwar Tradition. Erstmals ging das Spektakel aber in der Vereinshalle des Stadtteils über die Bühne. Die Idee, den Kinderkarneval künftig immer in dem Saal auszutragen, existiert bereits.