An Tankstelle in Lüdenscheid: Kampfmittelräumdienst sucht nach Bomben

Privater Anbieter im Einsatz

+ © Markus Klümper Eine private Fachfirma nahm Bohrungen vor. © Markus Klümper

Lüdenscheid – Autofahrer, die am Freitagmorgen an der Großbaustelle in Brügge vorbeifuhren, waren möglicherweise irritiert: Ein Trupp eines privaten Kampfmittelräumdienstes ging gegenüber der Aral-Tankstelle seiner Arbeit nach.