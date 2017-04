Verfolgungsjagd mit der Polizei endet in Othlinghausen

Endstation Sackgasse

Lüdenscheid - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Freitagvormittag in Lüdenscheid der Fahrer eines Kleinwagens geliefert. Am Ende einer Sackgasse war für ihn und seine Begleiterin dann aber Endstation. Beide landeten auf der Wache. Die Ermittlungen dauern an.