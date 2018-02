Mark E führt "Tank"-Tarif für Elektromobile ein - und stößt auch auf Kritik

Da kann ich Herrn Ripka nur beipflichten. Ich habe am 26.02. Bescheid bekommen das ab 01.03. die Sache kostenpflichtig wird. Dies ist an sich ja auch in Ordnung, doch wenn man das mit der "Erweiterung" der Lademöglichkeiten begründet, sollte man sich mal die Lademöglichkeiten in Lüdenscheid ansehen. Ich bin z.B. nicht in der Lage mein Fahrzeug in der Nähe des Arbeitsplatzes oder auch zu Hause in mittelbarer Nähe zu Laden, weil schlichtweg keine Station verfügbar ist. Wenn ich in die Stadt fahren muß um mein Auto zu Laden und dann noch Parkgebühren zahlen soll. hat sich das schnell erledigt. Mit 5 Ladestationen in Lüdenscheid kann der Bedarf ja wohl nicht gedeckt werden. Baut die Möglichkeiten weiter aus, und macht Vernünftige Preise / kWh dann ist die Nachfrage auch da - auch gegen Bezahlung!