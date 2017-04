Talstraße: Fußgänger zwingt Autofahrer zum Ausweichen - Unfall

Lüdenscheid - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Talstraße. Ein bislang unbekannter Fußgänger, der auf die Straße sprang, hat einen Autofahrer in der Nacht zu Samstag zum Ausweichen gezwungen. Dieser kam von der Straße ab.

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Fußgänger, der einen Unfall mit drei leicht verletzten Personen und 12500 Euro Sachschaden verursachte und dann die Flucht ergriff. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, sprang der Fußgänger in der Nacht zu Samstag um 2.54 Uhr an der Kreuzung Talstraße/Gartenstraße vor das fahrende Auto eines 21-jährigen Lüdenscheiders, der auf der Talstraße in Richtung Kölner Straße unterwegs war.

Dieser musste ausweichen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Wie es im Polizeibericht heißt, hatte die Ampel im Kreuzungsbereich dem Autofahrer Grünlicht angezeigt. Der Fußgänger flüchtete in Richtung Gartenstraße und konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 02351/90990 zu melden.

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin war am Freitag gegen 22.50 Uhr auf der Rahmedestraße in Fahrtrichtung Heedfelder Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die Lösenbacher Landstraße und beabsichtigte, in die Rahmedestraße, Fahrtrichtung Heedfelder Straße, abzubiegen. Dabei hatte der Motorradfahrer laut Polizei Vorrang gegenüber der Autofahrerin. Diese übersah den Motorradfahrer im Einmündungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. - eB