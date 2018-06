Talente für die "Nacht der Jugendkultur"

Lüdenscheid - Talente sämtlicher künstlerischer Bereiche und darüber hinaus können sich ab sofort um einen Startplatz im Rahmen der NRW-weiten „Nacht der Jugendkultur“ für den Jugendkultur-Contest in Lüdenscheid bewerben.

Dies haben die Organisatoren Andreas Kimpel (Haus der Jugend), Max Lappe (Jugendtreff Sterncenter) und Julia Wilksen (Jugendkulturbüro) im Rahmen eines Pressegesprächs eröffnet. Die „Nacht der Jugendkultur“ steigt am 29. September, Beginn um 19 Uhr im Alternativen Jugend- und Kulturzentrum (AJZ).

Die Bewerbungsfrist läuft am 14. September aus. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis zwanzig Jahren. Ob Einzelperson, Kleingruppe oder größere Gruppe – alles, was auf einer Bühne mit den Maßen sechs mal vier Meter Platz hat, kann sich bewerben. Willkommen sind alle mit bühnentauglicher Passion: Poetry Slammer, Musiker, Tänzer, Zauberer, Artisten, Jongleure und vieles mehr.

Klare Regel: Der Inhalt der Beiträge muss darstellend wie auch in Worten jugendfrei sein, darf weder rassistische noch sexistische Passagen enthalten. Fünf bis sieben Minuten dürfen sich die zum Contest zugelassenen jungen Talente präsentieren. Ähnlich wie beim Poetry Slam gibt auch bei diesem Contest das Publikum den Ton an, über Stimmkarten erfolgt die Wertung. Einen Bewerbungsbogen hält das Jugendkulturbüro vor, ergänzend sollten Tonaufnahmen, kleine Videos, oder bei Slammern und Singer-Songwritern eigene Texte beigefügt werde. Dies erleichtert Vorauswahl und auch die erforderliche programmatische Reihung am Contest-Abend. Bewerbungsunterlagen sind über die Homepage sjr-luedenscheid.de abrufbar.

Novum in diesem Jahr: Auch Jugendgruppen der sechs Partnerstädte Lüdenscheids wurden zum Contest eingeladen, bislang hat eine Gruppe aus Leuven (Belgien) zugesagt, hieß es dazu.