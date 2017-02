Talent-Suche für Film und TV im Stern-Center 

Lüdenscheid - Der Traum vom Film kann derzeit im Stern-Center Wirklichkeit werden. Die UFA, Marktführer im Bereich Film- und TV-Produktionen, ist auf der Suche nach Talenten.

Freitag, am ersten Tag der Nachwuchs-Forschung, waren die Talent-Scouts mit der Resonanz schon sehr zufrieden. Nach gerade einmal eineinhalb Stunden hatten sich bereits 85 Bewerber in die Liste fürs Casting eingetragen. „Neue Gesichter für Film und Fernsehen werden bei uns immer gesucht“, erklärten die Profis. Denn die UFA produziere beinahe täglich. Aus den Studios kommen Formate wie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“, „Bella Block“, „Deutschland sucht den Superstar“ oder die Sokos aus Leipzig und München. Dazu kommen große Kinoerfolge wie „Der Medicus“ oder die Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg.“

Die Bandbreite an Produktionen ermögliche vielen Bewerbern den Schritt vor die Kamera. So unterschiedlich die Inhalte, so verschieden sind die gewünschten Disziplinen: Schauspieler, Sänger, Moderatoren, Musiker, Tänzer und vieles mehr. Dabei ist die Altersgrenze nach oben offen. „Die Mehrzahl der Bewerber ist zwischen 15 und 28 Jahren alt, wir haben aber schon eine 92-Jährige gecastet.“ Vom Komparsen bis zum Hauptdarsteller fangen die Kameras viele Gesichter ein. Mitunter ist es nach dem Casting nur ein Anruf bis zur Titelrolle.

Heute geht’s von 12 bis 17 Uhr im Stern-Center weiter.