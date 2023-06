Talbrücke Rahmede: Trümmer werden als Souvenir verkauft – für den guten Zweck

Von: Thomas Machatzke

Mara Tomaszik, Arno Seltmann, Stefan Hesse und Phillip Nieland präsentierten gemeinsam die Souvenirideen. © Machatzke, Thomas

Souvenire von der Talbrücke Rahmede soll es schon bald geben. LSM, Willy & Söhne und Caritas haben nun den ersten Prototyp erstellt. In den Sommerferien soll der Verkauf starten.

Lüdenscheid – Gut einen Monat nach der Sprengung der Talbrücke Rahmede liegt der Prototyp am Mittwochnachmittag im Besprechungszimmer des Martinushauses der Caritas an der Graf-von-Galen-Straße auf dem Tisch. Arno Seltmann (Willy & Söhne), Stefan Hesse (Caritas), Phillip Nieland (LSM) und Mara Tomaszik (Youngcaritas) schauen sich das kleine Stück Brücke genau an, reichen es herum. Ummantelt von Resin, einem Gießharz, ist der Asphalt, auf dem beim genauen Hinsehen noch die Farben der Ukraine-Fahne zu erkennen sind. So also könnte eines der Brückensouvenirs aussehen. Oder so ähnlich. Ideen für kleine Anpassungen gibt es noch im Team.



Caritas, LSM und Willy & Söhne haben sich gemeinsam aufgemacht, um aus der Trümmerlandschaft aus Stahl, Beton und Asphalt Erinnerungsstücke zu schaffen – und für einen guten Zweck (Projekte der Jugend-, Kinder- oder Familienarbeit, die unter der Sperrung zu leiden haben) zu vermarkten. Am Donnerstag vor dem Pfingstfest ist das erhoffte Teilstück – sechs Tonnen schwer, wie Stefan Hesse bemerkt – bei der Caritas angekommen.

Seitdem lagern die Trümmer in einer Garage. Und nun geht es nach vorne. „In den Sommerferien“, sagt Stefan Hesse, „dürfte es soweit sein, dass die erste Souvenirs verkauft werden können. Das ist ein realistischer, planmäßiger Starttermin.“ Das Interesse ist groß, Anfragen hat es reichlich gegeben, seitdem im Fernsehen über die Idee berichtet worden ist.



Kleine Würfel aus Resin mit einem Stück Rahmedetalbrücke in der Mitte – jeder Einzelne handgemacht –, die bei der Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rahmen der Ergotherapie gefertigt werden sollen.

„Es ist so spannend, weil wir alle mit so etwas ja gar keine Erfahrungen haben. Aber gerade weil es keine Massenproduktion ist, ist es etwas Besonderes. Und es ist ein Lernprozess für uns, auch ein kreativer Prozess. Alles ist möglich“, sagt Hesse und diskutiert mit den anderen über mögliche Materialien und Härtegrade. Der Ergotherapeut der Caritas hatte eigentlich fachlich den Hut aufhaben sollen, doch ausgerechnet der fällt nun nach einem Fahrradunfall aus. Das macht die Sache in der „Produktion“ nicht eben leichter.



Der Prototyp: das erste Brückensouvenir. © Machatzke, Thomas

Klar ist: Der Prototyp ist nur eine Möglichkeit der Weiterverwertung des Brückenschutts. Wandbilder von der Brücke, aus den ein Stück Brücke herausragt, Holzaufsteller mit Bildern des Brückenkunstwerks von Willy & Söhne mit einem Stück Brücke davor: Es gibt viele Ideen und auch mehr als eine Zielgruppe. Man könne die Erinnerungsstücke zum Beispiel auch denen zukommen lassen, die noch viel Wichtiges für Lüdenscheid zu entscheiden haben, sagt Nieland. Als Erinnerung an Lüdenscheid und die Situation hier. In Berlin und Düsseldorf gibt es einige.

Von künstlerisch anspruchsvolleren Exponaten ist zudem die Rede gewesen. Nieland stellt fest, dass die Hauptproduktion der kleinen Resin-Würfel im Lüdenscheid-Shop Klein Oho im Stern-Center zu kaufen sein werde. Den Rest wird es am Ende wohl eher auf Bestellung geben.

Die Brückentrümmer beim Abladen bei der Caritas: Ein Lärm als ob das benachbarte Altenheim eingestürzt wäre. © Machatzke, Thomas

Als der Schutt an der Graf-von-Galen-Straße abgekippt worden ist – das sei ein Lärm gewesen, als ob das benachbarte Altenheim eingestürzt wäre, sagt Hesse. Mit anderen Worten: Die Brücke hat auch rund um die Caritas-Häuser schnell alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das wird in den nächsten Wochen wohl auch noch so bleiben. Der Prototyp, der gerade auf dem Tisch liegt, ist nur der Anfang. Bis die Nachfragen bedient werden können, gibt es noch viel zu tun. Caritas, Willy & Söhne und LSM freuen sich darauf.