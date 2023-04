Stadt will noch warten: „Schlag ins Gesicht der Anwohner“

Von: Thomas Machatzke

Genervter Anwohner im Ratssaal: Die Entscheidung der Stadt dürfte auch ihn nicht erfreuen. © Thomas Machatzke

Mit Empörung reagiert Oliver Fröhling, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Lüdenscheider Stadtrat, auf die Ankündigung der Stadt, die Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses zum Lkw-Durchfahrtsverbot erst dann einberufen zu wollen, wenn die Lärmberechnung von Straßen.NRW für die Volmestraße in Brügge vorliegt.

Lüdenscheid – „Das ist eine Missachtung der Politik und ein Schlag ins Gesicht für die Anwohner“, stellt Fröhling fest.

Zur Erinnerung: Die CDU hatte vor den Osterferien in der ordentlichen Sitzung des HFA diese Sondersitzung beantragt, weil die Stadt eine Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots nun erst für den Juni – nach Wiederöffnung der gesperrten Altenaer Straße – angekündigt hatte.

Die im HFA stark vertretene A45-Bürgerinitiative war damit überhaupt nicht einverstanden gewesen. Die Sondersitzung sollte – so hatte es CDU formuliert und so fand es auch eine breite Mehrheit im Ausschuss – kurzfristig angesetzt werden. Unter Beteiligung vom Märkischen Kreis, aber gegebenenfalls auch Land und Bund, um das Durchfahrtsverbot final mit allen zuständigen Behörden zu besprechen.

„Natürlich hat Brügge in der Sitzung des HFA auch eine Rolle gespielt, aber nur am Rande. Die Sondersitzung hat überhaupt nichts mit der Lärmberechnung für Brügge zu tun“, sagt Fröhling, „ich verstehe einfach nicht, weshalb der Bürgermeister und die Verwaltung immer wieder nach Wegen suchen, Dinge nach hinten zu verschieben. Im Februar hat Sebastian Wagemeyer angekündigt, dass man im März zur Not alleine die Anordnung treffen würden. Nun ist April, aber passiert ist nichts. Er hätte die Anordnung auch schon im Dezember oder Januar treffen können. Wir brauchen bei allen Zweifeln an Rechtssicherheiten auch mal mutige Entscheidungen.“

Mit Blick auf die Sondersitzung sieht Fröhling durch das Warten auf Straßen.NRW eine neuerliche Weitergabe des Schwarzen Peters an eine andere Stelle. Dass die Mühlen bei Straßen.NRW nicht allzu schnell mahlen, ist unumstritten. Mit einer „kurzfristigen Sondersitzung, zur Not noch in den Ferien“, dürfte es das dann gewesen sein.

Auch die Linken-Ratsherren üben Kritik

„Wir brauchen uns dann eigentlich gar nicht mehr in den Ausschüssen treffen, wenn die Beschlüsse sowieso nicht umgesetzt werden“, sagt Fröhling maximal genervt und wünscht sich definitiv einen schnelleren Termin für die Sondersitzung. Mit oder ohne Lärmberechnung.

Auch die Linken im Stadtrat kritisieren die Hinhaltetaktik. „Die Verwaltung nimmt die dringenden Belange der Menschen an der Umleitungsstrecke wohl nicht ernst genug. Denn sonst würde sie nicht warten, bis das Lärmgutachten von Straßen NRW auf den Tisch liegt. Sie würde alles daransetzen, dass diese Sondersitzung so schnell wie möglich stattfindet“, sagt Linken-Sprecher Otto Ersching. Er erinnerte an die Aufgaben der von den Bürgern gewählten Rats- und Ausschussvertreter, deren Beschlüsse von der Stadtverwaltung umgesetzt werden müssten – und nicht umgekehrt.