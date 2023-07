Talbrücke Rahmede: Auftrag an Österreicher schon vor Wochen erfolgt 

Ministerium korrigiert sich selbst

+ © Cedric Nougrigat Nach der Sprengung sind die Aufräumarbeiten weit fortgeschritten. Wann der Spatenstich für die neue Brücke erfolgt, ist aber noch unklar. © Cedric Nougrigat

„Die Autobahn GmbH des Bundes hat heute den Auftrag für den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede vergeben.“ So beginnt die deutschlandweit verbreitete Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums vom 4. Juli. Aber hatte die Autobahn GmbH wirklich heute – also am 4. Juli – den Auftrag vergeben? Natürlich nicht.

Lüdenscheid – Auf Nachfrage bestätigte eine Ministeriumssprecherin, dass der Auftrag nicht wie angegeben am 4. Juli vergeben worden ist, sondern bereits deutlich früher. So erfolgte der Zuschlag Ende Mai, ohne dass Bundesverkehrsministerium und Autobahn GmbH darüber informierten – nicht einmal der Bürgerbeauftragte und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wusste Bescheid.

Nun musste sich das Ministerium selbst korrigieren und einräumen, dass die Vergabe nicht am 4. Juli erfolgte. „Drei Bietergemeinschaften haben Angebote vorgelegt, die sorgfältig geprüft wurden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist für die Vergabeentscheidung konnte die Autobahn GmbH des Bundes nun abschließend die Vergabe bekannt geben“, teilt das Ministerium mit.

Keine Äußerung zum Baubeginn

Der ausgewählte Auftragnehmer – die österreichisch-deutsche Bietergemeinschaft Habau/MCE/Bickhardt Bau – habe ein Konzept vorgelegt, „das sowohl in der technischen Wertung, bei den Kosten als auch mit einer für das Großvorhaben kurzen Bauzeit überzeugt hat“. Geplant sei eine Stahlverbundbrücke. Der Auftragnehmer steige jetzt in die Detailplanung ein. Zum Baubeginn äußerte sich das Ministerium auch auf Nachfrage nicht.