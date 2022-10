Talbrücke Rahmede: Florian Müller und sein Fragenkatalog

Von: Thomas Machatzke

Teilen

28 Fragen haben Florian Müller und die CDU rund um die gesperrte Rahmedetalbrücke formuliert. © Cornelius Popovici

Im Sitzungssaal E.600 des Paul-Löbe-Hauses treffen sich am Mittwoch die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags, um über wichtige Themen zu beraten. Eine öffentliche Anhörung zum Bundesfernstraßenmautgesetz gehört zum Beispiel dazu. Was den Sauerländer indes mehr interessiert, ist der Fortgang bei Sprengung und Neubau der Talbrücke Rahmede, vielleicht zudem ein anderes Mautgesetz, dass den Schwerlastverkehr aus der Bergstadt verbannen könnte.

Lüdenscheid – „Das Thema muss eigentlich jedes Mal wieder neu auf die Tagesordnung dieses Ausschusses, damit die anderen Fraktionen es nicht vergessen“, sagt Florian Müller – und deshalb hat der CDU-Bundestagsabgeordnete, dessen Wahlkreis auch Lüdenscheid und das Volmetal umfasst, über Thomas Bareiß, den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verkehr der CDU/CSU in Berlin, eine „Selbstbefassung für die Sitzung des Verkehrsausschusses“ zum aktuellen Sachstand zum Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede beantragt.

Der Wunsch: Das Bundesministerium soll in einem schriftlichen Bericht die 28 Fragen des Antrags von Müller und der CDU beantworten. Vor allem die Probleme beim Vergabeverfahren und damit verbunden den wohl doch späteren Termin für den Sprengabbruch rückt Müller ins Zentrum, der feststellt, dass der bislang einzig zeitlich gesetzte Meilenstein im Rahmen des Ersatzneubaus – die Sprengung im Dezember – bis auf weiteres entfällt. Müller fehlt ein verlässlicher Zeitplan.



Vergabeprobleme haben vor allem Zeit gekostet

Durch die Vergabe des Sprengabbruchs in dieser Woche beantworten sich zwar einige Fragen von selbst. Müller will gleichwohl gerade bei den Problemen bei der Vergabe nachhaken, weil der Faktor Zeit beim Neubau ein entscheidender ist und die Vergabeprobleme vor allem eines gekostet haben: Zeit. Wie wirkt sich diese Verzögerung auf den Zeitplan für den Neubau der Talbrücke aus? Warum geht das Bundesministerium davon aus, dass keine Gefährdung des Zeitplans im weiteren Prozess besteht? Warum liegt laut Aussage des BMDV der Sprengabbruch der Bestandsbrücke nicht auf dem zeitkritischen Weg für den Neubau und die Inbetriebnahme der Talbrücke? Bis zu welchem Zeitpunkt muss die Sprengung der Brücke erfolgen, damit der Neubau-Zeitplan nicht gefährdet wird?



Diese Fragen haben Müller und die CDU/CSU im Antrag platziert. Es geht aber auch um die nächste Ausschreibung: Wann wird die Ausschreibung des Neubaus der Rahmedetalbrücke erfolgen? Wann wird die Auftragsvergabe erfolgen? In welchem Stadium befinden sich die Neubauplanungen und die Bauvorbereitungen?



Und schließlich soll es auch um die aktuelle Belastung für die Bürger in Lüdenscheid gehen. Beabsichtigt die Bundesregierung, den der Umleitungsstrecken anliegenden Kommunen Kosten, die aufgrund der Sperrung der Rahmedetalbrücke und durch den Umleitungsverkehr entstanden sind, finanziell zu erstatten? Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem tödlichen Unfall, der sich am 10. September 2022 auf der Straße Im Grund in Lüdenscheid – auf der Bedarfsumleitung für den Schwerlastverkehr – ereignet hat, für die weiteren Maßnahmen im Kontext der Sperrung?

Das Ministerium wird sich positionieren müssen

Kennt die Bundesregierung Möglichkeiten – über die aktuell geltende Rechtslage hinaus –, den durch die Sperrung der Brücke entstehenden überregionalen Lkw-Durchgangsverkehr aus dem Stadtgebiet fernzuhalten, um die negativen Auswirkungen von Lärm- und Schadstoffen zu minimieren und wie beabsichtigt sie diese umzusetzen? Plant die Bundesregierung ein Nachtfahrverbot für den Transitverkehr auf den (innerstädtischen) Umleitungsstrecken? Beabsichtigt sie, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen in Lüdenscheid und Umgebung, die durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke bzw. den Umleitungsverkehr entstehen, wissenschaftlich zu erheben und auszuwerten?



Es ist kein Mangel an offenen Fragen. Müller hätte gerne Antworten. Die gibt es am Mittwoch übrigens nicht im öffentlichen Teil der Sitzung. Aber das Ministerium wird sich positionieren müssen. „Das Thema muss präsent bleiben in Berlin, eigentlich bei jeder Sitzung neu“, sagt Müller, der weiß: Nichts ist schlimmer in seiner Region als der Verdacht, dass man sich in Berlin einen feuchten Kehrricht um die Sorgen in Lüdenscheid schert.

Müller weiß, dass diese Vermutung ohnehin zwischen Lennestraße und Freisenberg verstärkt anzutreffen ist. Und er hofft, dass das Ministerium es nun bei der Beantwortung nicht bei den zuletzt häufig anzutreffenden knappen, wenig aussagekräftigen Statements belässt. Müller glaubt fest daran, dass die Region andere Antworten verdient hat.