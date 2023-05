A45-Talbrücke Rahmede: Autobahn GmbH zahlt Geld an Anwohner – wegen Lärms

Talbrücke Rahmede: Autobahn GmbH zahlt Geld an Anwohner – wegen Lärms

Die Autobahn GmbH zahlt Anwohner der Talbrücke Rahmede Entschädigungen, wenn es zu laut ist. Dabei kommen schnell Tausende Euro zusammen.

Lüdenscheid – Lärm ist nicht gleich Lärm. Anwohner der A45-Bedarfsumleitung in Lüdenscheid, wo die Emissionsgrenzwerte durch den Lkw-Verkehr nachweislich und fortdauernd überschritten werden, haben bislang keinen Anspruch auf Entschädigung und müssen mögliche Schäden auf eigenes Risiko vor Gericht einklagen.

Ganz anders sieht es dagegen an der Talbrücke Rahmede aus. Wenn dort die Bagger rollen, ist es auch hier viel zu laut. Damit die Anwohner aber den juristischen Weg meiden und Abriss und der schnellstmöglich anvisierte Neubau der Talbrücke Rahmede nicht durch Klagen ausgebremst werden, hat die Autobahn GmbH proaktiv Vereinbarungen mit den betroffenen Anliegern geschlossen – über Entschädigungszahlungen. Dabei kommen schnell mehrere Tausend Euro zusammen.



Das geht aus Dokumenten hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Darin wird betroffenen Anliegern eine finanzielle Entschädigung angeboten als Ausgleich für Tage mit lärmintensiven Arbeiten. Die Autobahn GmbH Westfalen bestätigt gegenüber unserer Zeitung, dass solche Entschädigungszahlungen geleistet werden.



Ist es auf der Baustelle an der Talbrücke Rahmede zu laut, fließt Geld. © Cornelius Popovici

„Ja. Dies geschieht auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm), wenn die darin festgelegten Immissionsrichtwerte überschritten werden“, teilt Autobahn-Sprecherin Susanne Schlenga auf Anfrage mit. Die Höhe der Entschädigung richte sich nach den Kosten, die für eine Hotelunterbringung in der Region entstehen. Hinzu komme eine Verpflegungspauschale, sagt Schlenga. Ob die Betroffenen tatsächlich ins Hotel gehen oder zuhause bleiben und die Entschädigungszahlungen akzeptieren, bleibt ihnen freigestellt.



Angesetzt werden dabei nach Informationen unserer Zeitung die Kosten für ein Vier-Sterne-Hotel in Lüdenscheid – mit 130 Euro fürs Doppelzimmer und 106 Euro fürs Einzelzimmer. Die Verpflegungspauschale beträgt 25 Euro pro Person. Eine vierköpfige Familie kommt so bei Überschreitung des Grenzwertes auf eine Entschädigungszahlung von 360 Euro – pro Tag. Nach Angaben der Autobahn GmbH sind im Umfeld der Brücke ungefähr 40 Haushalte von möglichen Überschreitungen der Richtwerte betroffen und damit grundsätzlich entschädigungsberechtigt.



Um die Emissionen rechtssicher zu erfassen, hat die Autobahn GmbH im Vorfeld durch einen Sachverständigen ein Gutachten zur Lärmbelastung anfertigen lassen, das potenziell betroffene Wohngebäude erfasst. In der Folge wurden dann an mehreren Gebäuden Lärmmessdosen installiert, die wöchentlich ausgewertet werden. Immer wenn durch die Bauarbeiten der Immissionsrichtwert von 60 Dezibel um fünf Dezibel überschritten wird, besteht nun ein Anspruch auf Entschädigung.



Und das nicht nur in der Zukunft, sondern auch schon in der Vergangenheit. Wie berichtet, begannen die Arbeiten für den Sprengabbruch der Talbrücke Rahmede Anfang November. Weil die installierten Lärmmessdosen allerdings erst ab dem 22. Februar vollständig in Betrieb waren, hat die Autobahn GmbH bei der Berechnung der Entschädigungszahlung jeden Tag angesetzt, an dem an der Talbrücke gearbeitet wurde. Das waren zwischen dem 7. November 2022 und 21. Februar 2023 insgesamt 64 Tage. Eine vierköpfige Familie erhält demnach eine Entschädigung von 23 040 Euro, sofern sie der Vereinbarung zugestimmt hat.



Seitdem die Messdosen „scharf“ gestellt sind, ist die Anzahl der Tage mit nachgewiesener Grenzwertüberschreitung etwas zurückgegangen – je nach Standort der Gebäude auf 18 Tage und weniger bis zum 31. März. Das Geld fließt bis zum Abschluss der Bauarbeiten für den Ersatzneubau, aller Voraussicht also bis Ende 2028.