Talbrücke Rahmede: Autobahn GmbH nennt Termin für Fertigstellung des ersten Überbaus

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Vorarbeiten für die Sprengung im „geologisch sehr, sehr anspruchsvollen Gelände“ gestalten sich schwierig. © Cornelius Popovici

Im Verkehrsausschuss des Landtages in Düsseldorf war die Sperrung der A45 am Mittwochmittag Thema. Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, gab den Abgeordneten ein Update. Unter anderem mit dem in der Ausschreibung festgeschriebenen Termin für die Fertigstellung des ersten Überbaus der Talbrücke Rahmede.

Düsseldorf/Lüdenscheid - Dass der Neubau der Talbrücke Rahmede ausgeschrieben ist, war am Mittwoch im Landtag keine Neuigkeit. Aber Sauerwein-Braksiek benannte dann auch Details, die bisher noch nicht öffentlich waren. So steht in der Ausschreibung, dass der erste Überbau, nach dessen Fertigstellung der Verkehr wieder über die Brücke rollen kann, bis zum 30. September 2026 festgeschrieben ist. Und damit später als in der Präsentation der Vorwoche (Ende 2025), die die Autobahn GmbH allerdings nachträglich als fehlerhaft benannt hatte.

„Mit einer Bonus/Malus-Regelung“, betonte Sauerwein-Braksiek. Das heißt: Wird die ausführende Firma schneller fertig, dann wird sie einen finanziellen Bonus erwarten dürfen. Braucht sie länger, dann gibt es weniger Geld. Auch die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts, die die neue Talbrücke dann sechsspurig komplettieren soll, ist festgeschrieben: Für den 21. Dezember 2027.

Die Direktorin der Autobahn GmbH teilte die derzeit laufenden Arbeiten in drei Bereiche ein: Die Sprengung mit all den damit verbundenen Vorbereitungen. Die Planungen für den Neubau. Und nicht zuletzt die Baurechtserlangung. Die Autobahn GmbH wünscht sich, damit es schneller geht als üblich, den Neubau als „Fall unwesentlicher Bedeutung“. Dies wird das Fernstraßenbundesamt in Leipzig entscheiden.

Talbrücke Rahmede: Autobahn GmbH nennt Termin für Fertigstellung des ersten Bauabschnitts

„Dieses Verfahren geht aber nur, wenn mit allen Beteiligten Einvernehmen erzielt wird“, stellte Sauerwein-Braksiek fest. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn auch das Einvernehmen mit den Eigentümern gehört zu diesem Gesamtpaket. Beim Grunderwerb ist befindet sich die Autobahn GmbH aber noch mitten in den Verhandlungen und noch nicht am Ziel.

Dies benannte Sauerwein-Braksiek auch für den Termin der Sprengung als Faktor, der besonders „zeitkritisch“ sei. Erst wenn die Grunderwerbsfragen geklärt sind, steht einer Sprengung nichts mehr im Wege. Daneben verwies die Direktorin aber auch noch einmal auf die Schwierigkeiten der Sprengung in einem „geologisch sehr schwierigen Gelände“. All dies in Summe mache die Planungen nicht leicht, weshalb sie noch keinen festen Sprengtermin nennen könne. Sie stellte aber in Aussicht, dass die beauftragte Firma hierfür in der nächsten oder übernächsten Woche einen detaillierten Bauzeitenplan vorlegen solle.