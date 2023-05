Talbrücke Rahmede: Schaden-Nr. 164 „Hauptträger, Mehrfach, Gebeult“

Von: Jan Schmitz

Teilen

War die A45-Sperrung 2021 unabwendbar? Ein interner Sonderbericht zur Talbrücke Rahmede zeigt, dass die Standsicherheit trotz Beulen wohl noch gegeben war.

Die Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid liegt in Trümmern. Doch die politische Aufarbeitung der fatalen Fehlentscheidungen rund die marode Brücke nimmt gerade erst Fahrt auf. Im Düsseldorfer Landtag untersucht ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss unter anderem die Rolle des damaligen Verkehrsministers Hendrik Wüst (CDU), in dessen Amtszeit die Verschiebung des bereits beschlossenen Neubaus ins Jahr 2026 veranlasst wurde. Das WDR-Magazins Westpol konnte zudem interne Dokumente auswerten, die neue Fragen aufwerfen.

Sonderbericht zur Brücke: Interne Dokumente zur Talbrücke Rahmede aufgetaucht

In einem im Westpol-Beitrag vom 7. Mai gezeigten Prüfbericht wird die Zustandsnote für die Talbrücke Rahmede anders als bislang mit 4,0 angegeben (ungenügender Bauwerkszustand). In dem WDR-Beitrag heißt es: „Unklar bleibt, wann die schlechte Benotung ins Brückenbuch kam, bislang war immer von einer Note 3 die Rede.“

Vieles spricht dafür, dass es sich bei dem Dokument um die Ergebnisse einer Sonderprüfung der Talbrücke und der darauf basierenden objektbezogenen Schadensanalyse (OSA) handelt. Dass diese beiden Gutachten Ende 2021 veranlasst wurden, hatte die Autobahn GmbH im Januar 2023 gegenüber unserer Zeitung eingeräumt. Warum aber wurde diese Sonderprüfung nach dem Wechsel der Zuständigkeit vom Land auf den Bund überhaupt durchgeführt, wenn es doch bei der Talbrücke nach den wortgleichen Erklärungen von Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek und Ex-Minister Hendrik Wüst „keine Problematisierung mit akutem Handlungsbedarf“ gab?

Note 4 statt 3: Auszug aus dem Bericht der Sonderprüfung von 2022. Screenshot: WDR © Privat

A45-Talbrücke Rahmede: Gab es Versäumnisse bei Straßen.NRW?

Interessant ist, in welchen Fällen eine objektbezogene Schadensanalyse (OSA) überhaupt durchgeführt werden sollte – nämlich „bei komplexen, schwerwiegenden und unklaren Schadensbildern“, wie es in einem Leitfaden der Bundesanstalt für Straßenwesen (BaST) heißt. Fakt ist: Straßen.NRW beauftragte nie eine OSA zur Talbrücke Rahmede. Als die Autobahn GmbH dann 2021 übernahm, wurde das Gutachten zügig beauftragt. Das wirft die Frage auf: Gab es zuvor dieses „komplexe, schwerwiegende oder unklare Schadensbild“ an der Talbrücke nicht oder wurden die notwendigen Schritte unter Wüst einfach nicht veranlasst?

Teil der Sonderprüfung war die Untersuchung der Stegbleche der beiden Hauptträger mittels eines Laserscans. Die ersten Scans wurden im November 2021 gemacht, am 23. Dezember 2021 lag ein Zwischenbericht über die Schäden an der Talbrücke vor, auf dessen Grundlage die dauerhafte Sperrung des Bauwerks am 7. Januar 2022 bekannt gegeben wurde. Das vorliegende Dokument wurde erst nach der Sperrung der Brücke erstellt, darauf deuten Einträge hin, die auf den Zwischenbericht vom 23. Dezember sowie auf die Ergänzungen vom 15. Januar 2022 Bezug nehmen. Das würde bedeuten, dass die Note 4,0 erst nach der Sperrung vergeben wurde.

Schaden 164 ist in einem im WDR-Bericht gezeigten Dokument deutlich zu erkennen, er basiert auf den Ergebnissen des Laserscans. S=3 bedeutet die Note 3 für die Standsicherheit, V=4 bedeutet Note 4 für die Verkehrssicherheit und D=4 bedeutet Note 4 für die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. © WDR

Ergebnisse des Laserscans aus Dezember 2021 tauchen im Prüfbericht auf

Auch die Ergebnisse des Laserscans tauchen in dem Prüfbericht auf – und zwar unter der neu vergebenen Schadensnummer 164: „Hauptträger des Fachwerkes, Mehrfach, Gebeult, Schubbeulen beider Hauptträgerstege auf ganzer Länge“. Der Brückenprüfer schätzte gemäß DIN 1076 anschließend die Folgen des Beulschadens ein: Für die Standsicherheit vergab er die Note 3, was bedeutet: „Der Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks“. Demnach wäre die Standsicherheit der Talbrücke aufgrund der Beulen noch gegeben gewesen.

Das galt jedoch nicht für die Verkehrssicherheit sowie für die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Hier gab’s vom Prüfer die schlechteste Note – eine 4. Das bedeutet laut DIN 1076: „Durch den Schaden ist die Verkehrssicherheit sowie Dauerhaftigkeit des Bauteils und des Bauwerks nicht mehr gegeben. Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich. Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen.“